La saison d’Anthony Edwards est bel et bien lancée ! L’arrière a déjà multiplié les cartons cette saison, comme cette nuit avec une nouvelle pointe à 40 points qui n’aura toutefois pas suffi à faire gagner les Wolves face à Phoenix.

Si “Antman” est aussi affûté, c’est aussi grâce au bolide qu’il a aux pieds : la A.E. 2 ! Son nouveau modèle signature en collaboration avec adidas fait lui aussi l’actualité en ce début de semaine avec la sortie d’un nouveau coloris baptisé « Alphadawg ».

Rien de révolutionnaire, on reste sur du classique avec une semelle et une tige dont la base ressort en blanc. Celle-ci est complétée de noir sur la partie supérieure, avec des touches de gris foncé et de bleu sur les superpositions en TPU, et enfin du gris clair à l’avant du pied. Les trois bandes d’adidas et le logo du joueur ressortent également dans ce bleu gris emprunté à la franchise de Minneapolis, respectivement sur le talon et la languette.

À noter que la semelle répond parfaitement aux besoins d’impulsion d’un Anthony Edwards avec la présences des technologies “Lighstrike” et “Lightboost” incorporées au niveau intermédiaire.

La A.E.2 « Alphadawg » est déjà disponible en France. La paire est notamment à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.