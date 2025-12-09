Matchs
NBA
Matchs
NBA

Un coloris « Alphadawg » pour la A.E. 2

Publié le 9/12/2025 à 13:10 Twitter Facebook

Sneakers – La deuxième chaussure signature d’Anthony Edwards poursuit sa mue avec cette nouvelle version en blanc et noir dotée de finitions en bleu et gris.

La saison d’Anthony Edwards est bel et bien lancée ! L’arrière a déjà multiplié les cartons cette saison, comme cette nuit avec une nouvelle pointe à 40 points qui n’aura toutefois pas suffi à faire gagner les Wolves face à Phoenix.

Si “Antman” est aussi affûté, c’est aussi grâce au bolide qu’il a aux pieds : la A.E. 2 ! Son nouveau modèle signature en collaboration avec adidas fait lui aussi l’actualité en ce début de semaine avec la sortie d’un nouveau coloris baptisé « Alphadawg ».

Rien de révolutionnaire, on reste sur du classique avec une semelle et une tige dont la base ressort en blanc. Celle-ci est complétée de noir sur la partie supérieure, avec des touches de gris foncé et de bleu sur les superpositions en TPU, et enfin du gris clair à l’avant du pied. Les trois bandes d’adidas et le logo du joueur ressortent également dans ce bleu gris emprunté à la franchise de Minneapolis, respectivement sur le talon et la languette.

À noter que la semelle répond parfaitement aux besoins d’impulsion d’un Anthony Edwards avec la présences des technologies “Lighstrike” et “Lightboost” incorporées au niveau intermédiaire.

La A.E.2 « Alphadawg » est déjà disponible en France. La paire est notamment à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Romain Davesne
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes