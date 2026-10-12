La passe folle de Nikola Jokic a laissé les Nuggets sans voix

Il en a distribué des centaines, et certaines semblaient déjà défier les lois de la physique. Mais Nikola Jokic a peut-être signé son chef-d’œuvre. Le 4 octobre, face au Jazz, le pivot des Nuggets avait trouvé Cam Johnson dans le corner opposé grâce à une passe dans le dos qui avait mystifié trois défenseurs.

Une semaine plus tard, le triple MVP ne cherche même pas à minimiser son exploit. « C’était probablement la plus belle passe de ma carrière NBA. Donc c’était une bonne passe », sourit-il ainsi auprès du Denver Post.

« J’ai simplement vu l’ouverture. Et pourquoi pas ? Il se trouve que c’était une bonne passe. »

« C’est complètement dingue ! »

Même Aaron Gordon, pourtant déjà largement habitué aux inspirations géniales du Serbe, reste stupéfait.

« Ce n’est pas forcément la passe qui m’a impressionné, mais sa capacité à lire la défense. Il a abandonné le système prévu parce qu’il avait vu quelque chose. Et ce qu’il a vu, c’était une passe dans le dos, qui traverse tout le terrain, sous le panier. C’est complètement dingue ! »

L’intérieur assure même avoir immédiatement classé cette action parmi les cinq ou dix plus belles passes de l’histoire de la Grande Ligue. Au point que certains l’ont accusé d’en faire trop !

David Adelman partage pourtant son admiration. « L’une des plus belles passes de tous les temps. Pour être honnête, en direct, je n’avais pas réalisé l’angle de cette passe. Alors quand je l’ai revue en vidéo, j’ai failli tomber à la renverse … J’ai eu de la chance. J’ai vu jouer Magic (Johnson), (Larry) Bird et tous ces joueurs, et on remarque ce qu’ils font et comment ils anticipent les actions avant même qu’elles ne se produisent. Tout ça. Ils connaissent les rotations. Ils connaissent la défense. Mais Nikola, c’est encore autre chose. » Et ce n’était que la présaison…