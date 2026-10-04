Pour sa deuxième saison à Denver, Cam Johnson veut davantage soutenir Nikola Jokic

« Avant toute chose, je suis reconnaissant d’être de retour. » En marge des négocations entre Peyton Watson et les Nuggets, Cam Johnson savait que son avenir dans le Colorado pouvait s’annoncer précaire. Mais Peyton Watson a finalement filé à Cleveland, quand Cam Johnson est toujours là.

Échangé un été plus tôt par les Nets contre Michael Porter Jr, l’ailier s’apprête donc à démarrer sa deuxième saison aux côtés de Nikola Jokic, après un premier opus très mitigé. Tout en affichant son meilleur pourcentage en carrière à 3-points (43%), le joueur de 30 ans a souvent eu du mal à trouver sa place.

« Pour l’essentiel, cela vient du fait que j’évoluais dans un nouveau système, un système un peu différent de ceux dans lesquels j’avais joué auparavant. Il fallait apprendre à trouver ces espaces, à identifier d’où venaient les tirs et à repérer les moments où je pouvais être agressif. Je pense avoir mieux compris tout ça vers la fin de la saison », juge-t-il avec le recul.

Il avait bouclé sa saison régulière à 12.2 points de moyenne, son plus faible quota depuis sa troisième année avec les Suns. Avec toutefois plus de 15 points de moyenne sur ses 15 dernières sorties. Au premier tour des playoffs, il avait alterné le bon et le moins bon, finissant tout de même avec 27 points lors du Game 6 éliminatoire.

« C’est quelque chose qui semble très facile, mais ça ne vient pas du jour au lendemain »

« J’ai dit à CB (Christian Braun) et à P-Wat l’an dernier qu’ils avaient toujours été très bons dans le jeu de déplacement, notamment en jouant après les écrans glissés et les coupes vers le panier avec Jok (Nikola Jokic) et Jamal (Murray). C’est quelque chose que l’on observe énormément et qui semble très facile, mais ça ne vient pas du jour au lendemain », poursuit Cam Johnson sur cette adaptation.

Toute la question étant de savoir si cette première année à observer les mécanismes offensifs des Nuggets et s’insérer dedans va lui permettre de passer un cap cette saison. Johnson est bien conscient de l’enjeu : « Il faut vraiment soulager Jamal et Jokic d’une partie de cette pression. »

Car selon lui, en playoffs, « ils étaient constamment harcelés. Jamal l’a été tout au long de la série, et Jok également. C’est à nous de pouvoir les soulager régulièrement, afin que cela ouvre un peu plus le jeu. On a davantage été ralentis que prévu, et les choses qui fonctionnaient pendant toute la saison marchaient moins bien. C’est la réalité. Il faut être capable de trouver plusieurs façons de contribuer », termine-t-il.

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.