Reprise en force pour Aaron Gordon chez les Nuggets

« C’est un problème (pour les adversaires). » Cam Johnson ne trouve pas meilleure formulation pour décrire l’impact de son coéquipier Aaron Gordon depuis le début de la présaison.

Celui-ci se montre particulièrement à son avantage jusqu’ici. Aux côtés d’un Nikola Jokic en triple-double face aux Bulls hier, l’ailier-fort des Nuggets a en effet terminé meilleur marqueur de sa formation avec 25 points (9/12 aux tirs dont 3/4 de loin) et 6 rebonds.

« Il joue avec confiance, il shoote bien et attaque le panier. Il apporte des dimensions différentes, avec cette capacité unique à dominer certains aspects du jeu. On voit à quel point il met les autres équipes en difficulté. Le voir courir partout, en bonne santé et avec une telle intensité, c’est énorme pour nous », développe Cam Johnson.

Face à Chicago, Aaron Gordon a su s’exprimer à trois niveaux : à l’intérieur où il a fait parler sa puissance dans des duels à son avantage, à mi-distance avec son « fadeaway » et à 3-points. À plusieurs reprises, il a aussi profité des relances façon « touchdown » de Nikola Jokic. Ses soucis de mollet semblent être de l’histoire ancienne.

Une confiance retrouvée dans son corps

« Je ne suis pas médecin, mais il a l’air de se sentir bien. C’était encourageant de le voir enchaîner les actions avec confiance dans le troisième quart-temps, et pas seulement parce qu’il rentrait ses tirs. J’ai trouvé qu’il jouait à un bon rythme dans cette période. Il est allé plusieurs fois au cercle, ce qui montre qu’il parvient vraiment à trouver sa foulée. C’était très encourageant à voir », apprécie ainsi David Adelman.

Un mieux-être physique confirmé par l’intéressé. « C’est plus fluide. Je me sens mieux sur le terrain. C’est un ensemble de choses : des étirements plus longs, des efforts plus ciblés, mais aussi davantage de temps consacré à l’échauffement et à la récupération », détaille le joueur de 31 ans, qui n’a joué que 36 rencontres l’an dernier.

Après trois matchs, l’intérieur est le meilleur marqueur de Denver avec 16 points de moyenne, et des pourcentages exceptionnels : 73 % aux tirs dont 62,5 % de loin !

De quoi lui permettre d’aborder la saison régulière dans les meilleures conditions. Mais au-delà de son adresse, c’est surtout sa confiance retrouvée dans ses capacités athlétiques qui réjouit particulièrement son entraîneur.

« Il a davantage confiance dans sa capacité à exploser plus régulièrement. J’ai eu le sentiment que, par moments, la saison dernière, il cherchait à se protéger. Dans certaines situations, il préférait s’appuyer sur son physique plutôt que sur ses qualités athlétiques pour sauter et aller chercher le ballon. On le voit de plus en plus souvent le faire, et il a désormais davantage confiance en lui pour y aller », termine l’entraîneur.

Aaron Gordon Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 ORL 47 16:57 44.7 27.1 72.1 1.0 2.6 3.6 0.7 1.8 0.4 0.8 0.5 5.2 2015-16 ORL 78 23:53 47.3 29.6 66.8 2.0 4.5 6.5 1.6 2.0 0.8 0.8 0.7 9.2 2016-17 ORL 80 29:23 45.4 28.8 71.9 1.5 3.6 5.1 1.9 2.2 0.8 1.1 0.5 12.7 2017-18 ORL 58 32:55 43.4 33.6 69.8 1.5 6.4 7.9 2.3 1.9 1.0 1.8 0.8 17.6 2018-19 ORL 78 33:45 44.9 34.9 73.1 1.7 5.7 7.4 3.7 2.2 0.7 2.1 0.7 16.0 2019-20 ORL 62 32:32 43.7 30.8 67.4 1.7 5.9 7.7 3.7 2.0 0.8 1.6 0.6 14.4 2020-21 DEN 25 25:55 50.0 26.6 70.5 1.5 3.2 4.7 2.2 1.6 0.7 1.2 0.6 10.2 2020-21 ORL 25 29:26 43.7 37.5 62.9 1.6 5.1 6.6 4.2 2.0 0.6 2.7 0.8 14.6 2021-22 DEN 75 31:41 52.0 33.5 74.3 1.7 4.2 5.9 2.5 2.0 0.6 1.8 0.6 15.0 2022-23 DEN 68 30:13 56.4 34.7 60.8 2.4 4.1 6.6 3.0 1.9 0.8 1.4 0.8 16.3 2023-24 DEN 73 31:28 55.6 29.0 65.8 2.4 4.1 6.5 3.5 1.9 0.8 1.4 0.6 13.9 2024-25 DEN 51 28:22 53.1 43.6 81.0 1.6 3.3 4.8 3.2 1.6 0.5 1.4 0.3 14.7 2025-26 DEN 36 27:55 49.7 38.9 76.7 1.4 4.4 5.8 2.7 1.7 0.6 1.1 0.3 16.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.