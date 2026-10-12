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Nikola Jokic déjà en triple-double face aux Bulls

Publié le 12/10/2026 à 7:14 Twitter Facebook

NBA – Menés de neuf points à la pause, les Nuggets ont renversé les Bulls au retour des vestiaires pour s’imposer 133-128. Nikola Jokic a compilé un triple-double en seulement 26 minutes.

nuggets bullsMême en présaison, Nikola Jokic noircit la feuille. Pour sa troisième apparition de la présaison, le Serbe a déjà signé un triple-double avec 22 points, 11 rebonds et 10 passes décisives en seulement 26 minutes.

Une performance qui a permis aux Nuggets de faire la différence face à des Bulls pourtant très efficaces pendant une mi-temps. Privé de Norman Powell, laissé au repos, Chicago a longtemps compensé par son adresse extérieure.

Chicago prend feu derrière l’arc

Après un premier quart-temps équilibré (29-27), les joueurs de Tiago Splitter ont accéléré dans le deuxième. Buddy Hield, Matas Buzelis, Leonard Miller et Jalen Smith avaient tous atteint la barre des dix points avant la pause. Avec 13 paniers inscrits sur leurs 25 premières tentatives à 3-points, les Bulls ont compté jusqu’à 15 longueurs d’avance avant de rejoindre les vestiaires avec un avantage de +9 (68-59).

Mais les Nuggets ont ensuite trouvé les réponses face à la défense de Chicago. Alors que les Bulls avaient réussi à contenir les passes de Nikola Jokic en début de rencontre, le triple MVP a progressivement décodé les prises à deux pour remettre ses coéquipiers dans le rythme.

Un troisième quart-temps décisif

Résultat, Denver a complètement inversé la rencontre au retour des vestiaires. Plus agressifs près du cercle et mieux organisés autour de Nikola Jokic, les Nuggets ont remporté le troisième quart-temps 40-26 pour passer devant (99-94).

Chicago est néanmoins resté au contact jusqu’au bout grâce à la profondeur de son banc, auteur de 75 points contre 56 pour celui de Denver. Mais les Nuggets ont trouvé les tirs et signé les «stops» nécessaires dans les dernières minutes pour préserver leur avantage et s’imposer 133-128.

À son meilleur niveau, Aaron Gordon termine meilleur marqueur de Denver avec 25 points, 6 rebonds et trois paniers primés. A ses côtés, Cameron Johnson a ajouté 15 points à 3 sur 4 de loin.

Leonard Miller marque encore des points

En face, le meilleur Bull de la soirée se nomme Leonard Miller. Déjà convaincant lors des deux premières rencontres de présaison, l’ailier inscrit 26 points à 11/14 au tir, dont 4/6 derrière l’arc, avec 7 rebonds et 2 passes. Son activité, sa polyvalence et ses progrès au tir en font un sérieux candidat pour le rôle de sixième homme. L’ancien Clipper avait déjà cumulé 14 points en 14 minutes face à Phoenix, puis un double-double contre Memphis.

Caleb Wilson a connu davantage de difficultés, avec cinq passes mais aussi cinq ballons perdus. Le rookie a toutefois progressivement retrouvé son agressivité pour terminer avec 17 points, 4 rebonds et un contre.

Auteur d’une grosse claquette, Noa Essengue a également livré sa prestation la plus encourageante de la présaison. Plus entreprenant, le Français a compilé 8 points, 6 rebonds, dont 4 offensifs, 2 passes et un contre. De bon augure pour la suite, tandis que Tiago Splitter peut retenir les 128 points inscrits, ou les 133 encaissés…

Chicago BullsChicago Bulls Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jalen Smith 14 4/6 3/5 0/0 0 3 3 0 2 1 1 0 +3 11 12
Isaac Okoro 13 2/2 1/1 0/0 1 0 1 0 4 1 1 0 -2 5 6
Matas Buzelis 23 5/10 2/5 1/2 0 6 6 3 3 0 2 1 0 13 15
Caleb Wilson 25 6/10 1/4 4/7 1 3 4 5 3 0 5 1 0 17 15
Josh Giddey 24 1/3 1/2 4/4 0 1 1 8 0 1 1 1 -7 7 15
Drew Peterson 7 1/2 1/2 0/0 0 0 0 1 1 0 1 0 +1 3 2
Patrick Williams 16 3/8 0/4 0/0 2 2 4 3 0 0 0 0 -5 6 8
Jalen Bridges 7 1/5 1/4 0/0 1 1 2 0 1 0 0 0 +1 3 1
Leonard Miller 22 11/14 4/6 0/0 1 6 7 2 2 0 1 0 -2 26 31
Noa Essengue 23 4/9 0/3 0/0 4 2 6 2 2 1 1 0 -2 8 11
Orlando Robinson 12 3/5 1/1 1/2 2 4 6 2 4 0 1 1 -6 8 13
Buddy Hield 19 4/7 4/6 3/3 0 3 3 1 1 2 1 0 -2 15 17
Tre Jones 10 0/3 0/0 0/0 1 0 1 5 2 1 0 0 +6 0 4
Jordan Hawkins 10 2/5 2/3 0/0 0 0 0 0 2 0 1 0 -8 6 2
Dailyn Swain 15 0/4 0/4 0/0 0 1 1 2 4 1 2 1 -2 0 -1
Total 47/93 21/50 13/18 13 32 45 34 31 8 18 5 128

 
Denver NuggetsDenver Nuggets Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Aaron Gordon 23 9/12 3/4 4/5 2 4 6 0 2 0 2 0 +8 25 25
Cameron Johnson 25 5/7 4/5 1/2 1 2 3 1 2 2 1 0 +8 15 17
Nikola Jokic 26 8/12 1/2 5/7 4 7 11 10 2 0 4 1 +6 22 34
Jamal Murray 26 4/11 1/5 4/4 1 2 3 5 1 0 2 0 +9 13 12
Christian Braun 23 1/6 0/3 0/0 1 4 5 1 3 1 0 2 +13 2 6
Alpha Diallo 13 1/5 0/2 0/0 4 0 4 0 1 3 0 0 +4 2 5
Zeke Nnaji 7 1/3 0/1 2/4 0 1 1 0 0 0 1 0 -5 4 0
DaRon Holmes II 15 3/5 1/2 4/8 1 4 5 1 1 0 1 0 +4 11 10
Bryce Hopkins 16 2/3 0/0 6/8 1 0 1 1 1 0 1 0 0 10 8
Trevon Brazile 9 1/1 0/0 1/2 0 5 5 0 2 0 0 1 -2 3 8
Cam Whitmore 9 1/2 0/0 2/2 0 0 0 1 0 0 0 0 -2 4 4
DeMar DeRozan 9 0/4 0/1 2/2 0 2 2 2 0 0 0 0 -10 2 2
Tyus Jones 13 2/3 0/1 0/0 0 0 0 2 0 2 0 0 -2 4 7
Julian Strawther 17 5/12 3/6 0/0 1 1 2 0 1 1 2 0 -4 13 7
Ryan Nembhard 9 1/1 0/0 1/2 0 0 0 2 0 0 1 0 -2 3 3
Total 44/87 13/32 32/46 16 32 48 26 16 9 15 4 133

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Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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