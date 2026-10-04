Noa Essengue fait oublier sa Summer League ratée

La Summer League de Noa Essengue ne restera pas comme le meilleur souvenir de son début de carrière NBA.

Pour sa deuxième participation à la ligue d’été de Las Vegas, l’ailier-fort français avait en effet multiplié les pertes de balle et les séquences brouillonnes, suscitant une frustration évidente chez Tiago Splitter, qui avait dirigé les deux premières rencontres de Chicago.

Quelques mois plus tard, le discours de l’entraîneur des Bulls a radicalement changé. Depuis le début du training camp, Noa Essengue affiche davantage d’agressivité, d’engagement et de maîtrise.

« J’aime beaucoup ce que montre Noa depuis le début », a confié Tiago Splitter. « Il est plus agressif. Il se bat sur chaque possession, au rebond et pour protéger le cercle. Il s’entraîne bien. »

Après sa Summer League difficile, le Français a ainsi échangé avec son entraîneur et le nouvel homme fort de la franchise, Bryson Graham, afin de comprendre comment mieux exploiter ses qualités.

« Après la Summer League, j’ai beaucoup parlé avec Tiago et Bryson », a-t-il expliqué. « Ils m’ont simplement demandé de jouer mon jeu et de me libérer, en attaque et en défense. Je dois juste élever mon niveau. »

Tiago Splitter : « Il se bat pour gagner sa place »

À 19 ans, Noa Essengue sait que rien ne lui sera offert. L’effectif des Bulls a plusieurs jeunes ailiers-forts susceptibles d’occuper des responsabilités similaires, et son temps de jeu est loin d’être garanti. Mais Tiago Splitter apprécie l’ambition montrée par le Français, qui aborde chaque entraînement comme une occasion de convaincre son staff.

« Je pense qu’il se bat pour gagner sa place, non ? Il veut jouer pour nous, ce qui est une très bonne chose », a poursuivi le technicien. « J’aime son ambition. Il devient plus fort et il shoote mieux. Mais ce qui compte surtout, ce sont les efforts qu’il fournit actuellement. »

L’ancien entraîneur des Blazers distingue d’ailleurs clairement les séances pendant la Summer League et pendant l’intersaison du véritable travail effectué depuis l’ouverture du camp.

« Cet été, nous avons organisé beaucoup de séances libres. L’ambiance était différente, un peu plus détendue. Maintenant, il applique vraiment ce que nous lui demandons. »

Sur le plan défensif, Noa Essengue cherche notamment à exercer une pression plus constante sur le porteur de balle. Une mission qui correspond à l’identité souhaitée par Tiago Splitter, désireux de voir son équipe défendre plus haut et agresser davantage les créateurs adverses.

Faire simple en attaque

Avec ses 2m11, son envergure et sa mobilité, le Français possède les qualités physiques nécessaires pour contribuer à cette stratégie. Son activité au rebond et sa protection du cercle pourraient également l’aider à gagner des minutes.

En attaque, c’est plus brut et le mot d’ordre reste la simplicité. Noa Essengue doit convertir les tirs ouverts qui se présentent à lui, puis profiter de son gabarit pour attaquer le cercle sans multiplier les dribbles superflus.

Le training camp permet également à Noa Essengue de se mesurer chaque jour à Matas Buzelis et Caleb Wilson, deux jeunes talents qui sont au coeur du projet des Bulls. Une concurrence que le Français préfère considérer comme une chance de progresser.

« C’est formidable. Ce sont évidemment des joueurs d’un niveau très élevé et ils possèdent tous les deux d’énormes qualités », a-t-il déclaré. « Ils peuvent shooter, attaquer le cercle et ils sont physiques. Pour moi, c’est une chance de pouvoir jouer contre eux. Cela m’aide à élever mon niveau chaque jour. »