Caitlin Clark prend la défense de Kelsey Mitchell face aux supporters haineux

L’intersaison du Fever va notamment être rythmée par les négociations autour de la prolongation de Kelsey Mitchell. Arrivée à Indiana en 2018, l’arrière pourrait en effet quitter la franchise, dans un contexte rendu encore plus délicat par le comportement de certains supporters.

« Être présente tous les jours pour des fans qui peuvent vous aimer ou ne pas vous aimer, c’est difficile », commente-t-elle ainsi. « Je trouve que cette organisation est incroyable, mais quand il s’agit d’être vraiment soi-même, cela n’a pas toujours été facile. »

Ce n’est pas la première fois que les fans du Fever sont pointés du doigt cette saison. Lors de la série de playoffs face aux Aces, A’ja Wilson avait ainsi eu un échange animé avec un supporter assis dans les premiers rangs.

Après l’élimination du Fever, la GM de la franchise, Amber Cox, a pris la défense des supporters de son équipe. Elle a notamment indiqué qu’aucun d’entre eux n’avait été expulsé d’un match pour avoir enfreint le protocole de la WNBA. Une sortie qui a fait réagir Brianna Turner, passée par le Fever la saison dernière.

« C’est sans aucun doute une affirmation erronée », assure l’actuelle joueuse des Aces. « Plusieurs joueuses, évoluant ou non pour le Fever, se sont déjà plaintes des fans du Fever. Ce ne sont pas tous les fans, mais il y a une tendance et dire que ces attaques ne sont pas fondées, cela relève de la mauvaise foi. »

Caitlin Clark sort du silence

Certains supporters du Fever sont ainsi clairement accusés d’avoir un comportement raciste, notamment lors des déplacements d’Angel Reese à Indianapolis, ce qui avait conduit la WNBA à ouvrir une enquête. Et c’est donc désormais Kelsey Mitchell qui dénonce les messages haineux qu’elle reçoit.

« Si je vous montrais mes messages privés haineux et toutes les autres choses qui accompagnent le fait d’être une athlète professionnelle, surtout à Indianapolis, vous verriez que c’est un fardeau à porter », confie Kelsey Mitchell. « Et ces jours-là sont particulièrement difficiles. »

Jusqu’ici silencieuse sur cette polémique, Caitlin Clark a finalement pris la parole pour soutenir sa coéquipière. La star du Fever en a profité pour condamner fermement ceux qui se servent de son nom pour justifier leurs attaques.

« Tous ceux qui m’ont utilisée pour véhiculer des propos racistes, haineux ou discriminatoires doivent savoir que ce n’est pas quelque chose que je cautionne. Je n’ai pas été élevée comme ça », rappelle ainsi Caitlin Clark. « Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas comme ça. C’est vraiment décevant lorsque je vois des personnes faire ça. Kelsey sait à quel point je l’apprécie. Je lui dis souvent que j’ai la meilleure place tous les soirs parce que je peux la voir faire ce qu’elle sait faire en étant juste à côté d’elle. »