Kelsey Mitchell pas certaine de rempiler pour une 10e saison à Indiana

Le Fever a vécu une fin de semaine délicate. Éliminée de la course au titre après sa défaite dans le Game 3 du premier tour face aux Las Vegas Aces, la franchise d’Indianapolis a également dû entendre Kelsey Mitchell laisser planer le doute sur son avenir, au terme de la meilleure saison de sa carrière.

L’arrière a formé un tandem de choc avec Caitlin Clark sur le « backcourt », tournant à 24.7 points de moyenne, ce qui a fait d’elle la deuxième meilleure scoreuse de la ligue, avec un impressionnant 45% de réussite à 3-points. Elle a également établi un nouveau record avec 135 tirs primés inscrits sur une saison, tout en enchaînant 27 matchs à 20 points ou plus.

Penser d’abord à elle

Kelsey Mitchell sait ainsi qu’elle arrivera en position de force lors de la prochaine « free agency » et compte clairement en profiter, assurant qu’elle allait cette fois penser à elle en priorité.

« Je dois être égoïste. Je pense que c’est là où j’en suis dans ma carrière, ce dont j’ai probablement besoin et ce qui est probablement le mieux pour moi. Je dois donc être égoïste dans cette situation », a-t-elle déclaré lors de sa conférence de presse de fin de saison.

Reste désormais à savoir ce que l’arrière de 30 ans placera au sommet de ses priorités : la possibilité de gagner, son rôle, sa situation personnelle ou encore les conditions proposées par sa future équipe. Après neuf saisons passées dans l’Indiana, Kelsey Mitchell assure en tout cas qu’elle prendra tout en compte.

« Au final, en tant que joueuse du Fever et membre d’une franchise qui connaît beaucoup de hauts et de bas, ce qui entre en ligne de compte et ce qui est important pour moi, c’est évidemment d’avoir une bonne cohésion sur le terrain et en dehors. Je n’ai joué que dans une seule équipe pendant toute ma carrière, donc je dois tout prendre en compte. Ce n’est pas évident », a-t-elle ajouté.

Le Fever veut évidemment la conserver

Ce qui est sûr, c’est que le Fever fera son maximum pour conserver la joueuse présente depuis le plus longtemps dans l’effectif. La GM Amber Cox n’a d’ailleurs laissé aucun doute sur l’importance de Kelsey Mitchell dans le projet de la franchise.

« Elle a beaucoup apporté à cette franchise et y a consacré beaucoup de temps. Elle compte énormément pour nous et a, de toute évidence, réalisé ce qu’on peut considérer comme la meilleure saison de l’histoire de notre ligue en tant qu’arrière scoreuse », a rappelé Amber Cox. « Les statistiques qu’elle a affichées étaient tout simplement spectaculaires, et on entend match après match les joueuses de toute la ligue dire que la plus difficile à défendre dans cette ligue, c’est Kelsey Mitchell. Quand on la place avec Caitlin Clark à l’arrière… ce qu’elles ont accompli est historique, et nous espérons avoir l’occasion de pouvoir construire là-dessus ».

Kelsey Mitchell a de son côté précisé qu’elle appréciait jouer aux côtés de Caitlin Clark, même si la meneuse concentre logiquement davantage de lumière depuis deux ans. L’heure reste donc à la réflexion pour celle qui avait signé en avril dernier un contrat « supermax » d’une saison à 1.4 million de dollars, après avoir déjà porté Indiana en 2025.

« Il y a beaucoup de choses à peser », a-t-elle poursuivi. « Je pense simplement que je dois me montrer un peu égoïste pour la suite de ma carrière, à mesure que je prends de l’âge, en ce qui concerne certaines choses : ce qui est important pour moi, que ce soit la victoire ou ma réussite personnelle. Mais j’ai travaillé d’arrache-pied pour en arriver là. Donc, quoi que je fasse, ce sera dicté d’un point de vue égoïste. Je vais être honnête là-dessus ».