Anthony Black, une prolongation qui coince à Orlando

Le temps presse pour Anthony Black et le Magic. Alors que les deux camps ont jusqu’au 19 octobre, soit encore une semaine, pour trouver un accord sur une prolongation de contrat, les négociations semblent au point mort.

Selon Marc Stein et Jake Fischer, aucune discussion sérieuse n’a été engagée pendant l’intersaison, ni depuis le début du camp d’entraînement. À moins d’un revirement, le meneur de 22 ans devrait donc aborder sa quatrième saison NBA sans nouveau contrat.

Une situation qui contraste avec l’optimisme affiché récemment par Jeff Weltman, le président des opérations basket d’Orlando.

« Nous sommes dans une situation bien plus serrée que les années précédentes. Nous pensons qu’Anthony est un jeune joueur brillant dans cette ligue, qui va continuer à progresser. Nous avons bon espoir de parvenir à un accord », déclarait ainsi le patron sportif de la franchise floridienne début octobre.

Plus de 161 millions de dollars déjà engagés

Le problème est avant tout financier. Avec les contrats de Paolo Banchero, Franz Wagner, Jalen Suggs et Desmond Bane, Orlando a déjà engagé plus de 161 millions de dollars pour la saison 2027/28. Difficile, dans ces conditions, d’ajouter un nouveau contrat conséquent.

Pourtant, le sixième choix de la Draft 2023 sort de sa meilleure saison, avec 15.0 points, 3.8 rebonds et 3.7 passes de moyenne en 64 rencontres. Une progression qui renforce logiquement ses ambitions salariales.

« Ce serait top de régler ça. L’équipe est dans une situation un peu particulière sur ce sujet, mais j’essaie de rester concentré sur le moment présent », expliquait récemment Anthony Black. « Mais c’est un business : eux ont des choses à gérer, moi aussi. »

Sans accord d’ici le 19 octobre, l’arrière se dirigera vers le statut de « free agent » protégé à l’été 2027. Le Magic pourra alors s’aligner sur les offres concurrentes, mais au risque de voir sa facture grimper.

Après avoir misé sur la continuité de son effectif et remplacé Jamahl Mosley par Sean Sweeney, Orlando pourrait ainsi devoir repousser à l’été prochain un nouveau dossier contractuel délicat.

« Si ça ne se fait pas, nous comptons sur Anthony pour réaliser une grande saison », prévenait déjà Jeff Weltman.

Anthony Black Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 ORL 69 16:52 46.6 39.4 61.3 0.5 1.5 2.0 1.3 1.6 0.5 0.8 0.3 4.6 2024-25 ORL 78 24:12 42.3 31.8 76.1 0.7 2.3 2.9 3.1 2.1 1.1 1.8 0.6 9.4 2025-26 ORL 64 29:51 44.7 33.3 73.2 0.7 3.1 3.8 3.7 2.7 1.4 2.1 0.7 15.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.