Dailyn Swain, l’autre rookie des Bulls, apprend la patience

Si on vous parle d’un rookie sélectionné par les Bulls en juin dernier, vous penserez sûrement à Caleb Wilson, quatrième choix de la Draft 2026. À raison d’ailleurs, tant l’ailier semble disposer d’un potentiel considérable.

Et pourtant, il n’est pas le seul joueur choisi par Chicago lors du premier tour. Quelques minutes après Caleb Wilson, la franchise de l’Illinois a ainsi récupéré Dailyn Swain en 15e position. Poste 2/3 de 2m03, solide défenseur sur l’homme et très bon finisseur près du cercle, son profil a tout pour prospérer dans la NBA moderne.

D’autant que le natif de l’Ohio ajoute déjà de nouvelles cordes à son arc. Lors de la présaison, en profitant de l’absence de Tre Jones, il s’est imposé comme le principal porteur du ballon des Bulls en sortie de banc. Un rôle auquel il n’était pas habitué, mais dans lequel il commence à prendre ses marques.

« Je dois arrêter de garder le ballon, il faut prendre des décisions et y aller. Mes coéquipiers sont venus m’aider en posant des écrans pour m’ouvrir des espaces. […] J’ai d’excellents vétérans, ainsi que certains jeunes joueurs, qui m’aident depuis le banc en me faisant part de ce qu’ils voient. Cela m’aide énormément. J’essaie simplement de prendre autant confiance que possible sur le terrain, possession après possession », a témoigné Dailyn Swain.

« Je ne dois pas m’en vouloir »

Et les progrès se sont vus, en particulier lors de ses deux premières sorties en présaison. Sur ces rencontres, il tournait à 8 points, 5 passes décisives et 2 interceptions, à 45,5 % de réussite au tir, en 20 minutes passées sur le parquet. Une belle réaction de la part de celui qui avait connu une Summer League compliquée dans ce rôle inédit, et qui a surtout appris à ne plus se laisser frustrer par ses erreurs.

« J’essaie simplement de ne plus m’en vouloir autant lorsque je commets des erreurs », a expliqué Dailyn Swain à propos de son nouvel état d’esprit. « Ma performance en Summer League avait suscité énormément de réactions, puis je suis entré sur le terrain en présaison et les choses ne se sont pas déroulées comme je l’avais imaginé. J’ai regardé les vidéos, écouté les conseils et apporté les corrections nécessaires. Je me suis senti bien, plus à l’aise. »

Bien que les Bulls souhaitent l’installer dans ce rôle sur la durée, l’arrière ne devrait pas conserver de telles responsabilités pour démarrer la saison régulière, notamment avec le retour de Tre Jones.

Pour poursuivre son développement et bénéficier d’un temps de jeu régulier, il pourrait ainsi devoir passer par la G-League. Mais il affiche d’ores et déjà une belle maturité, qui laisse penser qu’il saura faire preuve de patience avant d’avoir véritablement sa chance dans la Grande Ligue.

« L’important n’est pas la manière dont on commence, mais celle dont on termine. Je dois remercier mes coéquipiers de m’avoir aidé à garder la tête haute, ainsi que le coach, qui ne m’a pas laissé m’accabler et n’en a pas rajouté. Ils m’ont encouragé et ont fait un excellent travail dans ce domaine », a ainsi conclu le rookie.