Zaccharie Risacher, la « très bonne surprise » des Mavericks

Zaccharie Risacher en passe de gagner sa place dans le cinq des Mavs ? De nouveau titularisé par Dusty May, le Français a profité de ses 24 minutes de jeu pour signer 16 points (7/13 aux tirs), 3 rebonds et 2 passes décisives.

Dans le troisième quart-temps de cette rencontre, on l’a par exemple vu signer une claquette dunk après un raté de Kyrie Irving, et convertir un panier à 3-points en première intention en transition. Autant de signes d’un joueur qui commence à se libérer sur le terrain ?

Une chose est sûre, Dusty May semble apprécier ce qu’il voit du Français, arrivé cet été après avoir été transféré par les Hawks. Le coach texan voit même en lui « une très bonne surprise » du camp d’entraînement des Mavs.

« Il a su tirer son épingle du jeu dans le jeu en transition, alors qu’on cherche à accélérer le rythme. Mais il s’est aussi montré dominant au rebond offensif. Il a un vrai instinct pour suivre la trajectoire du ballon et aller le récupérer. Et puis il shoote correctement. On est donc très enthousiastes à son sujet, pour ce qu’il apporte aujourd’hui, mais surtout pour ce qu’il peut devenir à l’avenir », expliquait Dusty May il y a quelques jours.

Assumer le joueur qu’il est

Moins en vue offensivement lors de la première rencontre face aux Rockets (9 points à 4/9), Zaccharie Risacher avait toutefois déjà montré son activité au rebond (8 prises dont 5 offensives). Si bien qu’après ces deux rencontres, il est tout simplement le meilleur rebondeur de sa formation.

Son coach avait également souligné, plus tôt dans le mois, ses progrès dans la gestion du ballon. « Il apprend à mieux varier les rythmes. Il va très vite, vraiment très vite. Mais désormais, il commence à savoir ralentir, à laisser le jeu se poser, et il prend de très bonnes décisions avec le ballon », remarquait le technicien.

Tirs ouverts convertis, agressivité et « très grande confiance » dans le jeu étaient, selon Dusty May, autant de signaux positifs à mettre en avant.

Surtout pour un joueur qui cherche à relancer sa carrière après un premier chapitre assez frustrant à Atlanta.

« On veut qu’il assume le joueur qu’il est, avec ses points forts. On espère qu’il se sentira intégré à ce groupe, qu’il aura le sentiment d’être soutenu par ses coéquipiers et le staff. […] Ce que j’ai appris dans cette ligue, c’est qu’on ne renonce pas à un joueur à 20 ou 21 ans en décrétant qu’il n’a pas le niveau pour la NBA. Ceux qui persévèrent, qui se battent à chaque étape et qui s’accrochent finissent généralement par en tirer profit », souhaitait le coach.