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La Li-Ning Jimmy Butler 4 teste le marché

Publié le 12/10/2026 à 11:45 Twitter Facebook

Sneakers – La quatrième chaussure signature de Jimmy Butler avec l’équipementier chinois est désormais disponible en deux coloris sur Basket4Ballers.

Li-Ning s’est donné les moyens de ses ambitions en signant Stephen Curry dans son écurie en juin dernier. La nouvelle égérie de choix de l’équipementier chinois va ainsi permettre à la marque de rayonner dans le monde entier, comme l’a brillamment réussi le concurrent ANTA, avec Kyrie Irving en tête de gondole.

On commence déjà à voir plus de modèles Li-Ning sur le marché européen, comme la JB4, quatrième chaussure signature de Jimmy Butler, coéquipier de Stephen Curry. En attendant la JB5, que le joueur a déjà dévoilé cet été lors son passage au Château Cos d’Estournel de Saint-Estèphe, et qui devrait sortir début 2027, on retrouve désormais la JB 4 en deux coloris : un Pink en rose et noir et un « Black Titanium Blue » aux tons plus sombres.

Niveau technique, la JB4 se distingue par la présence de zones de mousse « IBR » pour accentuer le maintien du pied et mieux accompagner les changements de direction. La semelle intermédiaire est composée d’une mousse à l’azote « Li-Ning Boom » assortie d’une plaque en fibre de carbone fractionnée. Enfin, la semelle extérieure se veut également innovante avec un revêtement en caoutchouc breveté GCU, doté d’un motif exclusif en forme de ronces.

La Li-Ning Jimmy Butler 4 est à retrouver en deux coloris « Pink » et « Black Titanium Blue » sur Basket4Ballers au prix de 180 euros.

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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