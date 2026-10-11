Maxime Raynaud évite le pire

Les premières images avaient suscité de vives inquiétudes, puisque touché au genou droit lors de la défaite de Sacramento face à Golden State (111-106), Maxime Raynaud avait dû quitter le terrain en fauteuil roulant avant de regagner le vestiaire avec des béquilles.

Les examens passés depuis ont finalement livré un diagnostic relativement rassurant. Le Français souffre d’une subluxation de la rotule droite, c’est-à-dire d’un déplacement partiel de celle-ci, mais aucune rupture ni déchirure d’un ligament n’a été détectée. Les Kings ont précisé que leur intérieur serait réévalué dans environ deux semaines. Il s’agit donc d’une durée minimale d’indisponibilité, et non d’une date de retour déjà fixée.

Un très bon début de match avant la blessure

L’incident s’est produit à la fin du deuxième quart-temps de la rencontre face aux Warriors, alors que Maxime Raynaud posait un écran pour Darius Acuff Jr. Après un contact au niveau de la jambe droite, l’ancien joueur de Stanford s’était immédiatement écroulé en se tenant le genou.

Avant sa sortie, le Français avait une nouvelle fois affiché son efficacité : 10 points à 3/3 au tir, dont un panier à 3-points, 5 rebonds, une passe et un contre en moins de neuf minutes.

Les Kings à ses côtés

De retour sur les terrains, Ben Simmons, lui-même marqué par plusieurs blessures importantes durant sa carrière, était resté auprès de son coéquipier après sa chute.« C’est mon coéquipier. Voir un joueur se blesser, c’est terrible. Je suis déjà passé par là et je connais ce sentiment. Sur le moment, on peut avoir l’impression que c’est la fin du monde, mais nous sommes tous là pour le soutenir. »

Doug Christie avait également tenu à rassurer son jeune pivot avant même de connaître précisément la nature de sa blessure. « Je lui ai dit : “Je t’aime, mon gars. On est là pour toi, on est avec toi.” Il fait partie intégrante tout ce que nous faisons. »

Sauf rétablissement express, Maxime Raynaud devrait manquer le début de la saison régulière. Mais au regard des craintes initiales, l’absence de lésion ligamentaire constitue déjà une excellente nouvelle pour le Français et les Kings.