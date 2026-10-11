Taurean Prince : « J’aurais pu devenir un légume »

Taurean Prince revient de très loin. Il y a quelques mois, alors que les Bucks traversaient une saison galère, celle de leur poste 3 a tout simplement viré au cauchemar.

En novembre 2025, le Texan avais pris un gros tampon, sur un écran face à Phoenix. Une action qui a accentué des douleurs que ressentait déjà l’ancien ailier des Hawks au cou. À l’infirmerie, l’IRM est implacable : hernie au niveau des cervicales, blessure qui requiert de longs mois d’immobilisation.

Pourtant, le lendemain du choc, avant que le diagnostic ne soit rendu, il avait affronté Toronto. Sans le savoir à l’époque, il jouait très gros face aux Canadiens et aurait pu être paralysé en cas de nouvelle mésaventure. Si le pire a heureusement été évité, ce match a été suivi d’une absence de quatre mois pour le shooteur.

« Cela a été une période très, très difficile, une période sombre de ma vie », a-t-il confié. « Peu de gens le savent, mais je me suis blessé un jour et j’ai affronté Toronto dès le lendemain. Mon médecin m’a dit que si j’avais reçu un mauvais coup lors de ce match, j’aurais pu devenir un « légume ». Ce sont ses propres mots. J’ai eu beaucoup de chance. Je ne sentais plus le côté gauche de mon corps, mais c’est revenu après l’opération. »

Malgré tout, l’ailier a effectué son retour sur les parquets la saison dernière, et a prouvé qu’il avait bien retrouvé tous ses moyens. En 18 matches disputés après sa convalescence, il a tourné à 10.6 points, 3.8 rebonds et 2.1 passes décisives à 43.8% à 3-points en quasiment 25 minutes.

Un nouveau départ dans le Michigan

Une production suffisante pour séduire les Pistons, qui l’ont récupéré en échange de Caris LeVert et deux second tour de Draft. Dès son arrivée à Detroit, l’ailier s’est mis au travail, prêt à relever un nouveau défi à 32 ans.

« C’est rafraîchissant d’être ici, mais c’est aussi exigeant, c’est le moins que l’on puisse dire. Je suis mis à l’épreuve de différentes manières par rapport au passé, mais cela ne fait que me rendre meilleur. J’ai la chance de faire partie de ce groupe et, désormais, je suis simplement ici pour gagner des matches », a déclaré l’ancien de Baylor.

En plus de son tir à longue distance, Taurean Prince pourra apporter dans un autre domaine où les Pistons avaient besoin de renfort.

Au sein d’une équipe jeune, éliminée en demi-finale de conférence la saison dernière, il adopte déjà un rôle de mentor, facilité par ses dix saisons disputées en NBA, plus haut total de l’effectif à la disposition de JB Bickerstaff.

« C’est un vrai professionnel, un vétéran et l’un des joueurs qui s’expriment le plus dans notre groupe », a ainsi déclaré l’entraîneur des Pistons. « J’adore l’observer, car il prend constamment les jeunes à part pour échanger avec eux. C’est formidable de disposer d’un vétéran capable de faire cela tout en restant performant sur le terrain. Il peut rentrer ses tirs et, défensivement, il n’hésite pas à sacrifier son corps. Ce sont des attitudes qui peuvent donner le ton. C’est précieux d’avoir des vétérans capables d’en faire autant. »