Quatre mois après, Taurean Prince peut enfin revenir à la compétition

Le 3 novembre 2025, Taurean Prince prend un gros écran de Tony Bradley. Et même s’il se sentait déjà peu à l’aise au niveau du cou, ce choc va faire basculer sa saison puisque quelques jours après, il rejoint l’infirmerie. L’ailier découvre alors qu’il souffre d’une hernie au niveau des cervicales. Une blessure sérieuse, qui va le bloquer pendant quatre mois !

En effet, dans la défaite face aux Suns, il a pu signer son retour, en jouant 18 minutes sans parvenir à marquer un panier ni un point. Son dernier match datait du lendemain de son choc, le 4 novembre, face aux Raptors et le joueur fut ensuite opéré le 13 novembre.

« Franchement, ça fait du bien », commente l’ancien des Hawks. « C’était un défi de se concentrer sur le quotidien et sur mon retour. Si je ne me trompe pas, je suis le premier joueur à revenir de cette blessure durant la même saison. J’avais ça à l’esprit depuis le début. Je suis heureux de revenir sur les parquets. »

Doc Rivers ne pensait pas le revoir

La fin de saison des Bucks s’annonçant peu intéressante car sans doute privée d’enjeu réel (cinq victoires de retard sur la 10e place de la conférence Est), avec notamment six défaites en sept matches, retrouver Taurean Prince est au moins une bonne nouvelle dans le ciel gris de la franchise ces derniers mois.

« Je suis heureux. Ça faisait un moment. Je sais à quel point c’est compliqué d’être dans un protocole de rééducation pendant longtemps et de voir les autres jouer. C’est épuisant parce qu’on est tout seul. Il a encore 18 matchs et j’espère qu’il va pouvoir s’amuser et nous aider à gagner des rencontres », a réagi Giannis Antetokounmpo. « C’est cool. Honnêtement, je ne pensais pas qu’il allait rejouer cette saison », ajoute Doc Rivers. « Le travail qu’il a fait pour revenir en dit long sur lui. »

Myles Turner insiste d’ailleurs sur le fait que, durant son long chemin vers le retour, Taurean Prince « était optimiste et positif ». « La situation était malheureuse et c’est rare qu’un joueur vive une telle situation et soit présent, au quotidien, pour soutenir les gars, les coacher. Il était le premier à l’entraînement. Il a incarné ce qu’est un professionel. C’est une bénédiction de le voir revenir sur les terrain. »

Taurean Prince Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 ATL 59 16:49 40.0 32.4 78.7 0.4 2.2 2.7 0.9 1.6 0.7 1.0 0.5 5.7 2017-18 ATL 82 30:03 42.6 38.5 84.4 0.6 4.1 4.7 2.6 2.0 1.0 2.3 0.5 14.1 2018-19 ATL 55 28:13 44.1 39.0 81.9 0.4 3.2 3.6 2.1 2.6 1.0 1.8 0.3 13.5 2019-20 BKN 64 29:01 37.6 33.9 79.8 0.8 5.2 6.0 1.8 2.5 0.9 2.0 0.4 12.1 2020-21 CLE 29 23:41 39.9 41.5 83.7 0.6 3.1 3.7 2.4 1.9 0.7 1.2 0.5 10.1 2020-21 BKN 12 18:10 40.5 35.1 88.9 0.2 2.7 2.8 0.6 1.8 0.7 0.9 0.7 8.1 2021-22 MIN 69 17:03 45.4 37.6 75.6 0.4 2.1 2.5 1.0 1.7 0.7 0.8 0.3 7.3 2022-23 MIN 54 22:04 46.7 38.1 84.4 0.3 2.2 2.4 1.6 2.3 0.5 1.3 0.3 9.1 2023-24 LAL 78 27:02 44.2 39.6 73.5 0.3 2.7 2.9 1.5 1.9 0.7 0.9 0.4 8.9 2024-25 MIL 80 27:05 45.7 43.9 81.3 0.4 3.2 3.6 1.9 2.1 1.0 1.0 0.2 8.2 2025-26 MIL 9 20:47 40.5 38.7 100.0 0.0 1.8 1.8 0.9 2.2 0.7 0.6 0.2 5.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.