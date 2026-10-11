Les Cavaliers veulent retrouver leur identité défensive

Depuis l’arrivée de Donovan Mitchell aux côtés d’Evan Mobley, Défenseur de l’Année en 2025, Cleveland s’était imposé parmi les équipes les plus solides défensivement. Mais cette identité s’est quelque peu effritée.

Après quatre années consécutives dans le Top 10 des meilleures défenses NBA, les Cavaliers ont chuté dans le classement en 2025/26, ne pointant qu’à la 15e place. En playoffs, la situation s’est encore dégradée. Malgré une finale de conférence disputée contre les futurs champions new-yorkais, Cleveland possédait en effet la deuxième pire défense des équipes engagées en postseason…

Avec l’acquisition de James Harden en cours d’exercice, la franchise de l’Ohio a parfois su compenser ses lacunes défensives en attaque. Mais cette recette n’a pas fonctionné face aux Knicks, qui ont inscrit en moyenne 118,7 points lors des quatre matches de leur série face à Cleveland. Forcément, les Cavs souhaitent retrouver un véritable équilibre pour de nouveau exister des deux côtés du terrain.

« Nous voulons être dans le Top 5 »

« Nous pouvons rivaliser avec les meilleures équipes sur le plan offensif. Je pense que c’est assez évident », a notamment déclaré Donovan Mitchell. « Mais nous ne voulons pas que cela devienne notre seule marque de fabrique, car il y aura des jours où les tirs ne rentreront pas. Nous voulons nous forger une véritable identité défensive et nous appuyer sur celle-ci, en nous montrant déterminés de ce côté du terrain. Au niveau de l’état d’esprit, je pense que nous sommes tous sur la même longueur d’onde. »

Cette fois, l’équipe ne devrait pas être chamboulée en cours de saison, comme il y a quelques mois. Désormais, tout le groupe partage la même ambition : retrouver les sommets de la ligue sur le plan défensif.

« Je pense que nous pouvons faire partie des cinq meilleures défenses de la ligue », a clamé l’arrière. « Nous avons ajouté et mis en place certaines choses qui devraient nous aider dans ce domaine. La saison dernière, nous avons modifié plusieurs éléments, puis James [Harden] est arrivé et nous avons dû nous adapter en cours de route. Cette année, nous sommes très enthousiastes à l’idée de mieux protéger notre raquette, de mieux nous couvrir et de nous entraider sur le terrain. C’est une véritable volonté de notre part. »

Et pour cela, la franchise peut compter sur de sérieux atouts. En particulier à l’intérieur, où l’association entre Evan Mobley et Jarrett Allen, deux profils très dissuasifs en défense, constitue toujours un gros point fort.

Peyton Watson en facteur X ?

« On se doit de bien exploiter les qualités d’Evan et de Jarrett, sans pour autant leur en demander trop », a expliqué le sniper Sam Merrill. « Les équipes adverses ne veulent pas s’aventurer dans notre raquette : J.A. s’y trouve, tandis qu’Evan peut surgir de n’importe où. Mais la saison dernière, nous leur avons parfois imposé une charge trop importante en nous faisant éliminer sur le dribble, ce qui les obligeait à multiplier les rotations défensives. Si nous parvenons à mieux fermer l’accès à la raquette et à forcer les adversaires à prendre les tirs que nous voulons, cela devrait vraiment nous permettre de franchir un cap. »

En plus de ce secteur intérieur bien fourni, les Cavaliers ont frappé un grand coup cet été en récupérant Peyton Watson dans un échange. L’ancien ailier des Nuggets a en effet de quoi apporter une énergie et une polyvalence qui permettront à Cleveland de varier les schémas défensifs.

« L’arrivée d’un joueur comme Peyton nous change considérablement », a ajouté Donovan Mitchell. « Son envergure et ses qualités athlétiques vont nous permettre de mettre en place différentes couvertures. Cela nous aidera dans les moments décisifs, en nous évitant de rester enfermés dans un seul schéma défensif. »