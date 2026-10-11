Brandin Podziemski : « C’est magnifique de mettre ma famille à l’abri »

Brandin Podziemski ne deviendra pas « free agent protégé » à l’été 2027. Le jeune arrière a paraphé une belle prolongation de 110 millions de dollars sur cinq ans avec Golden State, un contrat entièrement garanti sur quatre ans, avec la possibilité d’être free agent en 2031.

Sélectionné en 19e position de la Draft 2023, l’ancien joueur de Santa Clara est désormais lié aux Warriors sur le long terme. Une preuve de confiance majeure pour celui qui s’est progressivement installé dans la rotation de Steve Kerr.

« Je suis évidemment très reconnaissant de la situation dans laquelle je me trouve », confie-t-il. « Beaucoup de personnes ont contribué à ma réussite. Je suis reconnaissant envers la franchise d’avoir fait ce pari sur moi et de vouloir me conserver pour l’avenir. »

Un symbole de confiance

Cette prolongation confirme que les Warriors voient en lui l’un des visages de leur avenir, y compris lorsque Stephen Curry et Draymond Green auront quitté la scène.

« Je crois en notre esprit de compétition », répond-il lorsqu’on l’interroge sur l’après-Curry. « Nous construisons progressivement, année après année, avec de nouveaux joueurs et des jeunes. Chacun d’entre nous croit en ses capacités. Quand vous avez cette confiance, de la dureté et que vous vous souciez davantage du processus que du reste, les résultats finissent généralement par tourner en votre faveur. »

Le message envoyé par les dirigeants est clair, et Brandin Podziemski entend maintenant leur rendre cette confiance sur le terrain. « Cela témoigne de leur foi en moi et de la confiance qu’ils m’accordent », poursuit-il. « Ils veulent que je reste ici. Je dois donc leur rendre la pareille. Ils placent leur confiance en moi, et je dois jouer de cette manière chaque soir. »

Si les 110 millions de dollars changent nécessairement sa vie, l’arrière de 23 ans assure que la perspective d’un énorme contrat n’a jamais constitué son principal moteur. Lors des négociations, il avait d’ailleurs demandé à son agent, Bill Duffy, de gérer le dossier sans le solliciter avant qu’une proposition concrète arrive.

« Je ne me suis pas vraiment occupé des discussions », explique-t-il. « J’ai dit à mon agent de s’en charger et de me prévenir lorsqu’il y aurait un accord possible. Cela m’a permis de me concentrer sur le basket, qui est ce qui compte vraiment pour moi. »

Au moment de découvrir l’offre, sa première pensée est allée à ses proches.

« Le plus important, c’est que je peux désormais prendre soin de ma famille pour toujours, et j’espère que cela profitera également aux générations futures », confie-t-il. « C’est ce qui m’a le plus enthousiasmé. Voir ce que cela représentait pour toutes les personnes proches de moi, et penser à tout ce qu’elles m’ont apporté, c’est ce qui m’a rendu le plus heureux. Pour moi, ce contrat reste simplement une nouvelle opportunité. »

Avant de signer, Brandin Podziemski a organisé une visioconférence avec ses parents, son grand-père, ses oncles et ses tantes afin de leur annoncer la nouvelle et de leur expliquer ce que cet accord allait changer.

Une promesse faite à ses parents

La signature lui a également permis de mesurer le chemin parcouru depuis ses premiers pas tardifs dans le basket. Brandin Podziemski n’a commencé à pratiquer sérieusement qu’à l’âge de 14 ans, après avoir longtemps joué au baseball.

« Au moment de signer, toutes les étapes me sont revenues », raconte-t-il. « J’ai commencé à jouer à 14 ans, et j’en ai aujourd’hui 23. Cela représente neuf années de travail, de persévérance, de hauts et de bas, de bons et de mauvais moments. Tout remonte à la surface en même temps. Mais avoir terminé ce processus et pouvoir mettre ma famille à l’abri, c’est quelque chose de magnifique. »

À l’époque, il avait fait une promesse à ses parents : s’ils l’autorisaient à délaisser le baseball pour le basket, il atteindrait la NBA. « Je leur avais dit que j’irais en NBA », se souvient-il. « Tout ce parcours consistait à tenir cette promesse. Puis, quand je suis arrivé dans la ligue, je leur ai annoncé que j’obtiendrais un deuxième contrat. Avoir atteint cet objectif est très spécial. »

Pas besoin de validation extérieure

Parfois critiquée, sa confiance n’a jamais vacillé. Cette prolongation pourrait apparaître comme une revanche face à ses détracteurs, mais Brandin Podziemski refuse de la présenter ainsi.

« Je ne dirais pas que c’est une validation », assure-t-il. « Quand vous croyez constamment en vos capacités et que vous vous concentrez sur votre travail quotidien, les résultats finissent par tourner en votre faveur. Certains apprécieront ce contrat, d’autres non. C’est comme ça. Mais je pense avoir mérité tout ce que j’ai obtenu. »

L’objectif est désormais de poursuivre sa progression et de s’inscrire encore plus durablement à Golden State.

« Évidemment, j’aimerais rester ici pour toujours », conclut-il. « Il faut donc maintenant travailler pour décrocher le contrat suivant dans quatre ou cinq ans, quelle que soit la forme qu’il prendra. »