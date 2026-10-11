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L’objectif ultime de VJ Edgecombe ? Qualifier les Bahamas pour les Jeux olympiques

Publié le 11/10/2026 à 10:04 Twitter Facebook

NBA – À choisir, VJ Edgecombe préférerait qualifier son pays pour les premiers Jeux olympiques de son histoire, plutôt que de remporter le titre NBA.

VJ EdgecombeMembre d’une équipe des Sixers particulièrement ambitieuse cette saison, VJ Edgecombe ne considère pourtant pas le titre NBA comme son objectif ultime. Tout simplement parce que quelque chose d’autre compte encore plus à ses yeux : emmener les Bahamas aux Jeux olympiques.

« Ça peut paraître fou… Mais je préférerais faire ça plutôt que de remporter le titre de champion », a-t-il annoncé, dans le live de son nouveau coéquipier, Jaylen Brown. « C’est un petit pays. On n’est pas connus pour le basket », a-t-il ensuite rappelé, en référence aux quelque 400 000 habitants de l’archipel.

Soucieux d’écrire l’histoire avec son pays, qu’il représente dès que possible, VJ Edgecombe sait que sa déclaration « fera les gros titres », mais il « [s’en] fiche ». Car cet objectif personnel dépasse largement le cadre du basket.

Un rêve olympique déjà passé tout près

« C’est surtout pour la communauté et pour le pays », a expliqué le natif des îles Bimini. « Ça va attirer encore plus l’attention sur d’autres jeunes qui sont dans cette situation. Aujourd’hui, tout le monde commence à s’intéresser aux Bahamas et au moins à les repérer. Moi, je suis allé à tous ces camps d’entraînement et je n’ai pas été repéré tout de suite. Donc je pense que ça nous aiderait à prouver qu’il y a du talent chez nous. »

Un rêve qui avait failli devenir réalité en 2024, lorsque les Bahamas avaient atteint la finale du tournoi de qualification olympique de Valence, avant de s’incliner face à l’Espagne. VJ Edgecombe faisait déjà partie de l’aventure, aux côtés de Deandre Ayton, Buddy Hield et Eric Gordon.

Pour les Bahamas, qui n’ont jamais participé aux Jeux olympiques ni à la Coupe du monde, avec seulement deux apparitions à l’AmeriCup, une qualification dans une grande compétition internationale serait un évènement.

D’autant que la sélection peut compter sur de nombreux talents NBA, comme Deandre Ayton, Buddy Hield ou Eric Gordon, voire Kai Jones et Klay Thompson.

« Les États-Unis, vous gagnez tout le temps… », a souligné VJ Edgecombe, pour mieux mesurer la portée d’une telle qualification. « Sauf que pour mon pays, ce serait sans doute l’une des plus belles choses au monde. »

VJ Edgecombe Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2025-26 PHI 75 34:58 43.8 35.4 81.8 1.6 4.0 5.6 4.2 2.9 1.4 1.8 0.5 16.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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