Klay Thompson rêve toujours de jouer pour les Bahamas

Après une épopée de treize ans avec les Warriors, marquée par quatre titres de champion NBA, Klay Thompson est désormais du côté de Dallas, dans un rôle de mentor notamment auprès de Cooper Flagg.

À 36 ans, l’arrière shooteur reste également motivé par un autre défi, celui d’honorer la carrière de son père Mychal, né à Nassau et double champion NBA en 1987 et 1988 avec les Lakers, en portant un jour le maillot de l’équipe nationale des Bahamas.

« S’il y avait un moyen j’adorerais le faire », a-t-il confié cette semaine à Basketnews. « Le fait d’avoir joué pour les États-Unis complique un peu les choses, mais ce serait génial de représenter le pays de mon père et toute ma famille du 242. Ce serait un rêve qui deviendrait réalité ».

Son destin entre les mains de la fédération américaine

Malgré son passé sous le maillot de Team USA, avec qui il a remporté la Coupe du Monde 2014 et les Jeux Olympiques de 2016, Klay Thompson a déjà essayé de rejoindre l’équipe nationale bahamienne avant les dernières phases de qualification pour les Jeux Olympiques de 2024. La fédération américaine avait alors refusé de le libérer.

Si Klay Thompson venait à effectuer une nouvelle demande en vue des qualifications pour la Coupe du Monde 2027 au Qatar, ce serait à nouveau à USA Basketball puis à la FIBA de trancher. Dix ans après sa dernière sélection avec Team USA, son cas pourrait alors être reconsidéré.

« Pouvoir remporter deux médailles d’or avec les États-Unis, c’était incroyable. Ce sont parmi les meilleurs souvenirs de ma vie de basketteur. Mais pouvoir faire quelque chose que mon père n’a jamais pu faire serait génial aussi : représenter les Bahamas, surtout aujourd’hui avec tout le talent présent dans l’effectif », a-t-il ajouté. « J’adorerais jouer l’été prochain, voire cet été. Je serais vraiment honoré d’endosser le maillot bahamien. Ce serait vraiment top. J’espère que ça arrivera un jour ».

Déjà investi en coulisses au sein de la sélection

La sélection bahamienne a fait des bonds de géant ces dernières années en récupérant Eric Gordon mais aussi Buddy Hield, Deandre Ayton ou VJ Edgecombe. L’ensemble a échoué à un match d’une participation historique aux Jeux olympiques 2024, en finale du TQO perdue 86-78 face à l’Espagne. Klay Thompson pourrait alors être le petit plus capable de faire basculer le destin du bon côté, notamment en vue des JO de 2028 à Los Angeles.

Ancien capitaine, leader et membre de la sélection depuis 2007, l’intérieur international bahamien Jaraun « Kino » Burrows, a pu témoigner de l’investissement de Klay Thompson pour l’équipe nationale ces dernières années.

« C’est un quadruple champion NBA mais c’est aussi un bahamien dans l’âme. Bien sûr, son père a beaucoup apporté, mais il a beaucoup pris le relais dans notre processus. On est sponsorisé par Anta, dont il est l’ambassadeur principal, il est présent à nos camps d’entraînement, son frère Mychel étant également international. Klay dit toujours que c’est son rêve de pouvoir porter un jour le maillot des Bahamas », a déclaré l’intérieur de 40 ans qui évolue aujourd’hui en Nationale 1 à Fos-sur-Mer, et qui jouait hier soir avec un autre international bahamien, lui aussi à Fos-sur-Mer, Dominick Bridgewater.

Un coup de boost pour le basket bahamien

Ce dernier, qui fête ses 26 ans, a également loué l’apport et l’implication de Klay Thompson dans le développement du basket dans l’archipel, sans doute davantage que n’importe quel autre international.

« Ce serait super de pouvoir à l’avenir ajouter un champion NBA qui vient des Bahamas, avec son expérience et tout ce qu’il peut faire sur le terrain et ce qu’il fait déjà pour notre sport », a-t-il ajouté. « J’ai bien sûr eu l’occasion de discuter, de passer du temps avec lui. Klay est un gars vraiment sympa, qui aide quand il peut ».

Actuellement derniers du Groupe B en qualifications pour la Coupe du Monde 2027, les Bahamiens devront absolument remporter leurs deux derniers matchs en juillet prochain face à la Jamaïque et Porto Rico pour quitter la dernière place du groupe et participer aux JO en 2028. Peut-être avec Klay Thompson en renfort ?

« C’est une belle récompense pour la culture que nous avons bâtie. Nos meilleurs joueurs sont progressivement revenus à la maison. Et aujourd’hui, si on met tous les meilleurs joueurs bahamiens sur le terrain, on peut jouer n’importe quelle équipe dans le monde », a conclu Kino Burrows, qui s’apprête à sereinement passer le relais pour devenir assistant coach de la sélection bahamienne.

Klay Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 GS 66 24:22 44.3 41.4 86.8 0.4 2.1 2.4 2.0 2.3 0.7 1.6 0.3 12.5 2012-13 GS 82 35:48 42.2 40.1 84.1 0.4 3.3 3.7 2.2 2.9 1.0 1.9 0.5 16.6 2013-14 GS 81 35:24 44.4 41.7 79.5 0.5 2.6 3.1 2.2 2.9 0.9 1.7 0.5 18.4 2014-15 GS 77 31:53 46.3 43.9 87.9 0.4 2.9 3.2 2.9 1.6 1.1 1.9 0.8 21.7 2015-16 GS 80 33:20 47.0 42.5 87.3 0.4 3.4 3.8 2.1 1.9 0.8 1.7 0.6 22.1 2016-17 GS 78 35:15 46.8 41.4 85.3 0.6 3.0 3.7 2.1 1.8 0.8 1.6 0.5 22.3 2017-18 GS 73 34:18 48.8 44.0 83.7 0.4 3.4 3.8 2.5 1.6 0.8 1.8 0.5 20.0 2018-19 GS 78 34:00 46.7 40.2 81.6 0.5 3.4 3.8 2.4 2.0 1.1 1.5 0.6 21.5 2021-22 GS 32 29:24 42.9 38.5 90.2 0.5 3.4 3.9 2.8 1.7 0.5 1.3 0.5 20.4 2022-23 GS 69 33:02 43.6 41.2 87.9 0.6 3.6 4.1 2.4 1.9 0.7 1.8 0.4 21.9 2023-24 GS 77 29:40 43.2 38.7 92.7 0.5 2.8 3.3 2.3 1.6 0.6 1.5 0.5 17.9 2024-25 DAL 72 27:18 41.2 39.1 90.5 0.6 2.8 3.4 2.0 1.1 0.7 1.2 0.4 14.0 2025-26 DAL 58 22:00 39.4 38.4 75.0 0.3 2.0 2.3 1.4 1.0 0.5 1.0 0.3 11.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.