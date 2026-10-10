Dusty May et Morez Johnson Jr, deux champions NCAA aux Mavericks

Quelques mois après avoir remporté le titre universitaire ensemble, Dusty May et Morez Johnson Jr. se retrouvent déjà sous les mêmes couleurs. Mais cette fois, le décor a changé : après Michigan, direction Dallas et la NBA. Au printemps dernier, le successeur de Jason Kidd avait conduit les Wolverines jusqu’au titre NCAA, après un succès face à UConn. Morez Johnson Jr. était alors l’un des hommes forts de son dispositif.

Le 23 juin, Dusty May a quitté Michigan afin de prendre les commandes des Mavericks. Quelques heures plus tard, Dallas sélectionnait son intérieur avec le 9e choix de la Draft. Une succession d’événements qui pourrait laisser penser que le nouvel entraîneur des Mavs avait réclamé la venue de son ancien joueur. Ce n’est pourtant pas le cas.

« Je ne savais pas que nous allions prendre Morez avant que ce soit fait », assure Dusty May. « Je n’avais pas vu le message qui annonçait qui nous allions sélectionner. »

Trois joueurs de Michigan dans le viseur

Masai Ujiri, nouveau président de la franchise texane, avait bien envoyé un message à son entraîneur pour lui annoncer la décision. Mais Dusty May ne l’a découvert qu’après la sélection. Dallas s’intéressait d’ailleurs à trois membres de son ancienne équipe : Morez Johnson Jr., Yaxel Lendeborg et Aday Mara.

« Évidemment, nous leur avions transmis des informations sur tous nos joueurs », poursuit le technicien. « Je savais qu’ils appréciaient nos trois joueurs, mais je ne savais pas vraiment lequel ils allaient choisir. Et j’ai manqué le message de Masai pendant la Draft. »

Comme Morez Johnson Jr. et Aday Mara partagent le même agent, l’entraîneur avait seulement compris que Dallas allait probablement sélectionner l’un des deux. Le choix s’est finalement porté sur Morez Johnson Jr., un intérieur dont Dusty May connaît parfaitement les qualités.

« L’une des choses qui le rendent si précieux, c’est sa polyvalence », explique-t-il. « Quels que soient le moment, le match ou l’équipe, il sait s’adapter. Il a transformé son jeu l’an dernier. Mais ce qui définit toujours Morez, c’est sa dureté, son cœur, son impact physique et sa volonté de tout faire pour gagner et aider ses coéquipiers. »

La satisfaction est également partagée par le rookie, heureux de poursuivre son apprentissage auprès d’un entraîneur avec lequel il possède déjà une relation de confiance.

« Dusty est un entraîneur unique », juge Morez Johnson Jr. « On peut plaisanter avec lui en dehors du terrain. Il est accessible et on peut lui faire confiance. Mais il sait aussi quand il faut se mettre au travail, devenir sérieux, vous coacher et vous placer dans les meilleures conditions pour réussir. »

Ses premiers pas sous le maillot des Mavericks ont été encourageants. En deux rencontres de Summer League à Las Vegas, l’intérieur a tourné à 18,5 points et 6,5 rebonds de moyenne. Il a ensuite confirmé ses bonnes dispositions depuis le début du camp d’entraînement. « C’est un gros travailleur », témoigne d’ailleurs Daniel Gafford. « Il pose des questions et cherche à progresser. Il est arrivé prêt à travailler. C’est la principale chose que j’ai remarquée chez lui. Il dégage une bonne énergie, il réfléchit beaucoup et il est très facile à entraîner. C’est comme si Dusty et lui avaient simplement repris ici là où ils s’étaient arrêtés à l’université. »

Un « léger avantage » sur ses coéquipiers

Morez Johnson Jr. bénéficie forcément d’une petite longueur d’avance dans son adaptation. Après une saison passée aux côtés de Dusty May, il connaît déjà une partie de ses principes de jeu et de manière de fonctionner.

Un avantage réel, mais que l’entraîneur tient à relativiser puisque le système mis en place à Dallas ne sera pas une copie conforme de celui de Michigan.

« Il a une longueur d’avance, mais nous travaillons ici depuis le début de l’été », rappelle Dusty May. « Nous ne faisons pas tout exactement de la même manière qu’à Michigan. Nous avons modifié certains termes pour gagner en clarté. Il lui arrive donc de venir me demander si une expression est désormais utilisée différemment. C’est un léger avantage, mais pas quelque chose d’énorme. »

Cette familiarité pourrait aider le rookie à vite trouver sa place dans la rotation. « Il est dans une position favorable parce qu’il connaît notre terminologie, notre langage et nos habitudes de travail », ajoute son entraîneur. « C’est le seul dans cette situation. Il pourrait probablement manquer quelques entraînements et participer à un match sans avoir de problème pour fonctionner au sein du groupe, simplement parce qu’il connaît le système. »