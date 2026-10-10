Kenny Atkinson veut libérer Peyton Watson en attaque

Pour ses grands débuts sous le maillot de Cleveland, Peyton Watson n’a pas particulièrement brillé au scoring. Avec 7 points à 2/5 aux tirs, dont 1/4 à 3-points, face aux Celtics, l’ancien joueur des Nuggets a toutefois laissé entrevoir ce qu’il pourrait apporter aux Cavaliers cette saison.

Titulaire pour cette première sortie en présaison, malgré la défaite (113-124), l’ailier a ainsi ajouté 4 rebonds, 4 passes décisives et 2 contres en seulement 17 minutes. Une polyvalence qui plaît particulièrement à Kenny Atkinson, bien décidé à ne pas cantonner sa recrue à un rôle de défenseur et de shooteur.

« C’est un joueur dynamique », explique ainsi l’entraîneur des Cavaliers. « Je veux le voir sur le ‘short roll’. Je ne veux pas qu’il reste simplement à l’extérieur. Je veux le voir prendre des rebonds et remonter le ballon, couper vers le cercle et aller chercher des rebonds offensifs. »

Bien plus qu’un simple shooteur

Pour Kenny Atkinson, il s’agit de profiter pleinement des qualités athlétiques de Peyton Watson, notamment lorsqu’il évoluera avec James Harden et Donovan Mitchell, deux joueurs qui monopolisent l’attention des défenses.

« C’est un joueur actif en attaque. Ce n’est pas simplement un shooteur qui attend le ballon », insiste le technicien, qui attend logiquement de son ailier qu’il multiplie les initiatives sans ballon, tout en utilisant sa capacité à attaquer les espaces dès qu’il aura le cuir dans les mains.

Une liberté offensive qui pourrait bien permettre à Peyton Watson de changer de dimension à Cleveland, après quatre saisons de développement à Denver. Au contact de Nikola Jokic, l’ailier avait notamment appris à mieux lire le jeu et à se rendre utile sans nécessairement avoir le ballon.

« Un vrai chien de garde »

Son activité ne passe d’ailleurs pas inaperçue dans le vestiaire des Cavaliers. « C’est un vrai chien de garde », apprécie Craig Porter Jr. « Il nous montre pourquoi il va être très important pour nous. »

Arrivé cet été dans le cadre d’un échange impliquant cinq franchises, Peyton Watson doit justement apporter une nouvelle dimension sur les ailes de Cleveland, où Kenny Atkinson cherche encore les meilleures associations.

Et si son premier match ne constitue qu’un aperçu, l’entraîneur des Cavs a apprécié ce qu’il a vu. « Il a fait de très bonnes choses. Ses qualités athlétiques sautent aux yeux. Je trouve qu’il a été l’un de nos meilleurs joueurs. »

De quoi confirmer les premières impressions du training camp et les ambitions des Cavaliers pour leur nouvel ailier.

Peyton Watson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DEN 23 8:05 49.2 42.9 55.0 0.3 1.3 1.6 0.5 0.6 0.1 0.3 0.5 3.3 2023-24 DEN 80 18:36 46.5 29.6 67.0 0.7 2.5 3.2 1.1 1.8 0.5 0.7 1.1 6.7 2024-25 DEN 68 24:21 47.7 35.3 69.3 0.7 2.7 3.4 1.4 1.8 0.7 0.8 1.4 8.1 2025-26 DEN 54 29:36 49.1 41.1 73.0 0.9 4.0 4.9 2.1 2.5 0.9 1.7 1.1 14.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.