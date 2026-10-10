Les Grizzlies résistent au réveil de Caleb Wilson

Troisième match de présaison et troisième titularisation à la mène pour Ty Jerome, dans la victoire de Memphis à Chicago (104-100). En attendant le début de la saison régulière, l’ancien joueur de Cleveland continue de s’installer aux commandes des Grizzlies, désormais engagés dans l’après-Ja Morant.

Face aux Bulls, le meneur avait donné le ton en compilant 16 points et 4 paniers à 3-points au cours de la seule première mi-temps. Entre ses tirs et ses passes décisives, il a directement participé à 28 des 60 points inscrits par Memphis avant la pause.

Cette maîtrise a permis aux Grizzlies de rapidement prendre le contrôle et de compter jusqu’à 14 longueurs d’avance lorsque les principaux joueurs de la rotation étaient encore sur le parquet.

Ty Jerome s’installe à la mène

Tuomas Iisalo a choisi de préserver Ty Jerome après la pause, afin d’évaluer d’autres associations et d’offrir du temps de jeu aux joueurs qui se battent pour une place dans l’effectif, mais l’ancien joueur des Cavaliers apparaît clairement comme le leader de cette formation, et le parfait complément de Cameron Boozer.

À ses côtés, Zach Edey a également poursuivi sa montée en puissance. Titulaire pour la deuxième fois consécutive, le pivot a disputé 16 minutes pour 10 points, 5 rebonds, 2 interceptions et 1 contre. Plus actif dans ses courses et plus agressif pour prendre position près du cercle, il a obligé Chicago à lui envoyer davantage d’aide défensive.

Après plusieurs opérations à la cheville, Zach Edey retrouve progressivement ses sensations. Son activité au rebond et sa protection du cercle constituent deux signes encourageants pour les Grizzlies.

La rencontre permettait également d’observer Cam Boozer et Caleb Wilson, sélectionnés aux 3e et 4e places de la dernière Draft. En première mi-temps, l’avantage est clairement revenu au rookie de Memphis.

Cam Boozer a livré une nouvelle prestation très propre avec 10 points, 4 rebonds et 3 passes en seulement 12 minutes. Comme Ty Jerome, il n’a pas été utilisé après la pause. Sa capacité à lire le jeu et à prendre rapidement les bonnes décisions continue néanmoins d’impressionner.

GG Jackson a pour sa part confirmé son statut de dynamiteur potentiel en sortie de banc. Auteur de 14 points à 5/9 au tir, il a atteint la barre des dix unités lors de chacune des trois rencontres de présaison de Memphis.

Caleb Wilson inscrit 20 points après la pause

Longtemps discret, Caleb Wilson a attendu la seconde période pour changer de dimension. Le rookie des Bulls n’avait inscrit qu’un seul point avant la pause, à 0/2 au tir. Il a ensuite pris feu pour ajouter 20 points et terminer avec 21 unités à 7/17, dont 5/11 derrière l’arc.

Sa capacité à rebondir après une première mi-temps difficile est sans doute le principal motif de satisfaction pour Chicago. Caleb Wilson a d’ailleurs même eu l’occasion de faire basculer la rencontre dans les dernières secondes, sans parvenir à convertir son ultime tentative extérieure.

Norman Powell avait auparavant maintenu les Bulls dans le match avec 17 points en 19 minutes et 12 lancers francs tentés. Pour sa deuxième sortie sous ses nouvelles couleurs, l’ancien Clipper a encore affiché sa capacité à provoquer des fautes et à être productif en attaque.

Leonard Miller s’est lui aussi distingué en sortie de banc avec un double-double à 12 points et 11 rebonds. Son activité permet à Tiago Splitter de disposer d’une solution supplémentaire derrière Matas Buzelis et Caleb Wilson. Quant à Noa Essengue, il a été maladroit avec 5 points et 2 rebonds à 1 sur 6 aux tirs en 19 minutes.

Malgré le réveil tardif de Chicago, Memphis a conservé suffisamment de maîtrise pour l’emporter 104-100. Au-delà du résultat, les Grizzlies peuvent surtout retenir les confirmations apportées par le trio Ty Jerome, Zach Edey et Cam Boozer, tandis que Jerami Grant semble promis à un rôle de 6e homme.