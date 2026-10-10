Cooper Flagg et Kyrie Irving ont tellement hâte de jouer ensemble…

Actuellement à Macao pour un double affrontement contre les Rockets, les Mavericks ont perdu la première manche face à leur voisin texan. Mais l’excitation est de mise avant la deuxième rencontre. Et pour cause : Kyrie Irving va enfin retrouver les parquets ce dimanche, plus d’un an et demi après sa blessure à un ligament croisé.

L’occasion, surtout, d’avoir un premier aperçu du duo qu’il formera désormais avec Cooper Flagg à Dallas. Et les deux hommes ne cachent pas leur enthousiasme à l’idée de jouer ensemble.

« J’ai hâte de pouvoir grandir à ses côtés et de voir comment son développement va prendre forme au cours des prochaines années », a ainsi indiqué Kyrie Irving.

Un enthousiasme partagé par Cooper Flagg, à la veille de cette première association en match.

« J’ai juste hâte qu’on soit sur le parquet ensemble pour la première fois. Ça a été un camp d’entraînement incroyable, pour apprendre à jouer ensemble et prendre nos marques. C’était plaisant et je suis enthousiaste. Le simple fait de partager le terrain avec quelqu’un comme lui, avec sa force d’attraction… La manière dont il peut manipuler le jeu va bien sûr me faciliter la vie. »

Profiter chacun de la « gravité » de l’autre

Pour Dusty May, Kyrie Irving et Cooper Flagg sont ses deux seuls titulaires indiscutables. Le nouvel entraîneur des Mavericks se réjouit lui aussi de pouvoir s’appuyer sur cette association, dont il a déjà pu apprécier les premiers automatismes à l’entraînement.

« Ce sont deux joueurs extrêmement talentueux et polyvalents, donc ils se complètent très bien », a expliqué le coach des Mavs. « Nous sommes très satisfaits de ce qu’ils ont montré ensemble à l’entraînement. Plus important encore, leur façon d’échanger et de chercher ensemble des solutions à leurs problèmes [fait la différence]. C’est un régal de les coacher tous les deux, surtout quand ils sont tous les deux sur le terrain. »

Car au-delà du talent individuel, c’est la complémentarité des deux joueurs qui intrigue. Avec sa capacité à créer des décalages balle en main, Kyrie Irving doit offrir davantage d’espaces à Cooper Flagg. À l’inverse, la polyvalence du jeune ailier doit permettre au meneur de recevoir lui aussi le ballon dans des situations plus favorables.

« C’est super. On a beaucoup de joueurs capables de porter la balle et au vu de la façon dont on essaiera de jouer cette saison, on sera très différents de la saison dernière », a analysé le Rookie de l’année 2026. « On s’entraide pour faciliter la vie de tout le monde. Et nous permettre à Kyrie et moi de recevoir le ballon en mouvement sur demi-terrain, c’est quelque chose dont on a beaucoup parlé et qui augure de très bonnes choses pour nous. Donc je suis vraiment ravi de pouvoir partager le parquet avec Kyrie. C’est évidemment un joueur spécial. »