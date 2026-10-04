Kyrie Irving et Cooper Flagg, seuls titulaires indiscutables à Dallas

À moins de trois semaines de l’ouverture de la saison régulière, Dusty May ne paraît pas pressé de dévoiler son premier cinq de départ à la tête des Mavericks. Après cinq jours de training camp, le nouvel entraîneur de Dallas continue de tester différentes associations et ne s’attend pas à arrêter rapidement une formule définitive.

« En tant qu’entraîneurs, nous avons évidemment deux ou trois compositions en tête », a-t-il reconnu. « Mais nous savons aussi que les rotations changent énormément au fil des jours à cause des back-to-backs et des blessures. Nous cherchons donc à savoir à quoi pourrait ressembler chaque groupe. »

Le successeur de Jason Kidd refuse également d’accorder trop d’importance au statut de titulaire. À ses yeux, le temps de jeu et la présence sur le parquet en fin de rencontre sont plus significatifs.

« Personnellement, si je pouvais jouer cinq minutes de plus sans entendre mon nom lors de la présentation, je préférerais ces cinq minutes supplémentaires », explique-t-il. « Et si je pouvais terminer un match plutôt que le commencer, je préférerais également le finir. J’espère que les joueurs auront cet état d’esprit. »

Irving et Flagg, les deux certitudes

Même si Dusty May refuse encore de présenter une hiérarchie précise, deux joueurs paraissent difficiles à sortir du cinq : Kyrie Irving et Cooper Flagg. Revenu sans restriction, 18 mois après sa rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, le meneur doit reprendre les commandes de l’attaque. Sa capacité à attirer les défenses devrait faciliter le travail de l’ensemble de ses partenaires.

« J’adore jouer avec Kyrie », confie PJ Washington. « Il attire tellement l’attention qu’il rend les choses plus faciles pour tout le monde. Sa gravité est unique. J’ai hâte qu’il puisse retrouver le terrain avec l’ensemble du groupe. »

Rookie de l’année, Cooper Flagg est l’autre pierre angulaire du projet. Les Mavericks cherchent déjà à construire leur jeu autour de sa polyvalence.

« Il fait du très bon travail en restant lui-même et nous essayons de jouer en fonction de lui », poursuit PJ Washington. « Il peut créer, prendre ses tirs et être polyvalent des deux côtés du terrain. Nous cherchons simplement à l’aider à trouver les meilleures manières d’exprimer son jeu. »

P.J. Washington « clairement dans la course »

Justement, la polyvalence de PJ Washington en fait le candidat le plus évident pour accompagner ce duo. Depuis son arrivée en février 2024, l’ailier-fort a débuté 137 de ses 142 matchs de saison régulière avec Dallas. Dusty May ne garantit pourtant rien, même s’il confirme que le joueur figure parmi les prétendants.

« PJ est clairement dans la course pour une place de titulaire, principalement parce qu’il peut jouer à plusieurs postes », souligne-t-il. « Il peut évoluer au poste 5 dans un cinq plus petit ou au poste 3 dans une formation plus grande. Nous avons besoin de son impact physique, de son instinct et de sa rapidité de décision. »

PJ Washington pourrait même être utilisé ponctuellement comme « point forward ». Face à certaines défenses, le joueur surveillé par l’adversaire le moins dangereux pourrait être chargé de remonter le ballon et d’initier les systèmes.

« Tout dépendra du joueur qui défend sur lui et des confrontations proposées », précise Dusty May. « Sur une saison, nous allons voir énormément de configurations différentes. Il faut disposer de plusieurs options. »

Son adresse extérieure constituera néanmoins un élément important. Après avoir shooté à 38,1 % derrière l’arc en 2024/25, PJ Washington est retombé à seulement 32,5 % la saison dernière.

« Si je peux inscrire mes tirs à 3-points avec régularité, cela va ouvrir le terrain pour toute l’équipe », estime-t-il. « Les adversaires devront venir me défendre, ce qui créera davantage de couloirs de pénétration et de possibilités pour faire jouer les autres. »

Max Christie garde une longueur d’avance

Sur les lignes arrières, Max Christie possède l’avantage de la continuité. Il est le joueur qui a commencé le plus de rencontres au poste 2 la saison dernière et son profil paraît complémentaire de celui de Kyrie Irving. S’il souhaite ne plus être uniquement considéré comme un shooteur, Dusty May rappelle que cette qualité constitue déjà une base précieuse.

« Dans ce sport, j’adorerais être reconnu comme un shooteur. C’est extrêmement important », répond le coach. « Mais Max possède aussi un premier pas très rapide et beaucoup de vitesse. Il essaie de faire tout ce dont l’équipe a besoin sur chaque possession. »

Le nouvel entraîneur des Mavericks apprécie également son apport défensif. « Je pense qu’il est très sous-estimé défensivement, aussi bien sur le porteur de balle que loin du ballon. Il joue dur et continue de progresser physiquement. À mes yeux, Max évolue vers un profil de joueur complet. »

Une association Irving – Christie – Flagg – Washington offrirait ainsi à Dallas du tir, de la taille et plusieurs options défensives. Il resterait alors à choisir l’intérieur chargé de compléter ce groupe.

Marshall et Risacher, les options plus défensives

Dusty May dispose néanmoins d’autres possibilités sur les ailes. Zaccharie Risacher et Naji Marshall font notamment partie des joueurs envisagés pour défendre sur le porteur du ballon adverse.

Le Français devra montrer qu’il peut utiliser sa taille et sa mobilité pour ralentir les meilleurs extérieurs adverses, tandis que le profil de Naji Marshall est déjà bien identifié par son entraîneur.

« Quand je repense à Naji au début de sa carrière, il s’est fait une place en NBA comme un « chien de garde », capable de remplir un peu toutes les missions », rappelle Dusty May. « Son jeu offensif s’est développé et son identité a un peu évolué, mais il reste parfaitement capable de tenir ce rôle. »

Le problème demeure l’adresse extérieure de Naji Marshall, limité à 29,1 % à 3-points la saison passée. Une progression dans ce domaine pourrait redistribuer les cartes.

Plusieurs cinq plutôt qu’une seule formule ?

Le dernier poste dépendra en grande partie du choix effectué par Dusty May : conserver un pivot traditionnel ou miser sur une formation plus mobile avec PJ Washington comme pivot. Morez Johnson Jr., neuvième choix de la Draft, est encore limité par une douleur au bas de la jambe et voit sa charge de travail surveillée.

Dans l’immédiat, et compte-tenu de la convalescence de Derek Lively II, le cinq le plus naturel semble donc associer Kyrie Irving, Max Christie, Cooper Flagg et P.J. Washington, avec un intérieur pour les accompagner. Mais les variantes sont nombreuses et Dusty May attend les premiers matchs de présaison pour obtenir des réponses.

« Certains jours, l’attaque fonctionne très bien. D’autres jours, la défense récupère beaucoup de ballons », conclut-il. « Il est très difficile de savoir où nous en sommes tant qu’une autre équipe ne nous a pas exposé nos faiblesses. Nous en saurons beaucoup plus après cela. »