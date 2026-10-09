Les Lakers résistent au retour des Kings de Maxime Raynaud

Pas de nouvelle fessée pour les Kings ! Quelques jours après avoir été surclassés 127-103 par les Lakers, les joueurs de Doug Christie ont offert une tout autre résistance lors de la revanche. Malgré un retard de 16 points à l’entame du dernier quart-temps, Sacramento est revenu au contact dans les deux dernières minutes avant de finalement s’incliner (114-110).

Les Californiens peuvent notamment retenir la prestation de Maxime Raynaud. Installé dans le cinq de départ, en lieu et place de Domantas Sabonis, le Français a profité de l’absence de Walker Kessler pour se montrer dans la raquette et terminer la rencontre avec un double-double (13 points, 10 rebonds et 2 contres).

Luka Doncic donne le ton

En face, Luka Doncic n’a pas tardé à se mettre en évidence. Le Slovène a lancé la rencontre avec un panier avec la faute, avant de rapidement atteindre les 10 points dans le premier quart-temps. Sacramento est pourtant resté au contact, prenant même brièvement les commandes, mais les tirs primés de Doncic et Jake LaRavia ont permis aux Lakers de terminer la période devant (21-20).

Le match a changé de physionomie au début du deuxième quart-temps. Mené 22-21, Los Angeles a signé un 19-3 dévastateur, alimenté par une pluie de paniers à 3-points. LaRavia, Doncic, Austin Reaves, Sandro Mamukelashvili et Matisse Thybulle ont tous sanctionné la défense californienne. Comme dans le premier match.

De retour après avoir été ménagé lors du premier match, Austin Reaves a rapidement retrouvé ses automatismes. L’arrière a notamment compilé 6 points et 4 passes dans le deuxième quart-temps, permettant aux Lakers de regagner les vestiaires avec quatorze longueurs d’avance (57-43).

Austin Reaves déjà dans le rythme

La rentrée de Reaves constitue l’une des principales satisfactions de la soirée pour JJ Redick. Sans forcer son jeu, il a terminé avec 8 points, 8 passes décisives et 6 rebonds, multipliant les connexions avec les intérieurs et notamment Adou Thiero. Luka Doncic a pour sa part inscrit 23 points en 25 minutes.

Le Slovène était déjà dans l’intensité de la saison régulière, jusque dans ses (lassantes) discussions avec les arbitres. Après avoir reçu une faute technique pendant un temps-mort, il s’est de nouveau agacé à la suite d’un accrochage avec Emanuel Sharp avant de quitter définitivement le parquet.

Les Kings en ont profité pour réduire l’écart. Deux paniers consécutifs de Precious Achiuwa les ont ramenés à -5, mais Mamukelashvili et LaRavia ont immédiatement remis de l’ordre. Le premier a notamment inscrit deux tirs primés consécutifs pour redonner seize longueurs d’avance aux Lakers à la fin du troisième quart-temps (86-70).

Sacramento entretient le suspense

Avec les joueurs du bout du banc sur le parquet, Los Angeles a toutefois vu son avance fondre dans la dernière période. Les Kings ont profité des nombreuses pertes de balle adverses et de leur domination au rebond offensif pour revenir progressivement. Deux chiffres pour résumer le «spectacle» : 50 ballons perdus pour les deux formations ; 20 rebonds offensifs pour les Kings !

À deux minutes de la fin, l’écart n’était plus que de quatre points. William Kyle puis Jarred Vanderbilt ont alors redonné de l’air aux Lakers, avant que Jaden Hardy et Bronny James ne sécurisent la victoire sur la ligne des lancers-francs.

Sacramento s’incline encore, mais la réaction est réelle après la lourde défaite du premier match. Entre le double-double de Maxime Raynaud et la combativité affichée jusqu’au bout, les Kings disposent cette fois de quelques motifs de satisfaction. Les Lakers, eux, peuvent se réjouir de la forme de Luka Doncic et du retour réussi d’Austin Reaves, même si leurs 23 pertes de balle et les 20 rebonds offensifs concédés leur donnent déjà plusieurs axes de travail.