Les nouveaux Lakers se régalent pour la reprise face aux Kings

Un premier match de présaison ne permet surtout pas de tirer de conclusions définitives, mais les Lakers ont immédiatement dévoilé les contours de leur nouvelle identité. Agressifs sur le porteur de balle, mobiles sur les changements défensifs et redoutables derrière l’arc, ils ont surclassé les Kings à Sacramento (127-103).

La première possession a suffi pour donner le ton. Pressés par la défense de Los Angeles, les Kings n’ont pas réussi à déclencher leur tir avant la fin des 24 secondes. Luka Doncic a alors levé les poings en direction du banc avec un large sourire, aussi satisfait qu’amusé par la réussite immédiate du plan de jeu.

« Pour la première fois depuis que je suis ici, nous avons plusieurs joueurs capables de défendre tout-terrain et de perturber l’adversaire au départ de l’attaque », avait expliqué JJ Redick avant la rencontre. « C’est exactement ce que nous allons leur demander. »

Du tout-terrain

Le technicien a utilisé l’expression de « ligne de confrontation » pour décrire cette première pression défensive. Ziaire Williams, Matisse Thybulle, Adou Thiero et Quentin Grimes ont notamment pris les meneurs de jeu dès la remise en jeu. Le résultat a été immédiat : quatre interceptions dès le premier quart-temps et 15 au total. À titre de comparaison, les Lakers n’en avaient réussi que 8,5 par rencontre la saison dernière.

Titulaire, Ziaire Williams a endossé la principale mission défensive sur le ballon, tandis que Matisse Thybulle intervenait en deuxième lame. Leur envergure et leur activité devraient permettre à Los Angeles de mettre beaucoup plus de pression sur les attaques adverses cette saison.

Après un début de rencontre équilibré, Luka Doncic a donné le ton en inscrivant deux tirs à 3-points consécutifs. Les Lakers ont progressivement pris le contrôle pour mener de huit longueurs après le premier quart-temps.

Ils ont ensuite fait exploser la défense de Sacramento. Jake LaRavia et Quentin Grimes ont enchaîné deux paniers primés, avant que Matisse Thybulle puis Luka Doncic ne prolongent le festival. Résultat : Los Angeles a signé un terrible 31-5 pour prendre définitivement le large.

Un sursaut des Kings, auteurs d’un 9-0 en fin de deuxième quart-temps, n’a pas suffi à réduire véritablement l’écart puisque les Lakers menaient déjà 69-43 à la pause ! En une mi-temps, ils avaient inscrit 12 paniers à 3-points. Si Doncic affichait un 3/9 derrière l’arc, ses coéquipiers avaient converti 9 de leurs 13 premières tentatives.

En 16 minutes, le meneur slovène a terminé avec 21 points, 3 passes, 2 rebonds et 2 interceptions. De quoi lui permettre de suivre tranquillement la deuxième mi-temps depuis le banc.

Ben Simmons n’a pas joué

En l’absence d’Austin Reaves, touché à la cheville, mais aussi de Walker Kessler et Collin Sexton, plusieurs joueurs ont profité de l’occasion pour se montrer. Quentin Grimes a inscrit 16 points à 5/7 au tir, avec notamment un dunk énorme dans le trafic. Jake LaRavia a ajouté 12 points, 3 rebonds, 2 passes et 2 interceptions. Parfait derrière l’arc avec un 3 sur 3, Ziaire Williams a compilé 13 points et une interception. Matisse Thybulle a pour sa part inscrit deux paniers primés pour accompagner son activité défensive.

Mais la révélation de la soirée se nomme Cameron Carr. Face aux jeunes Kings, dont Maxime Raynaud (12 points, 8 rebonds, mais 5 balles perdues), le rookie a profité de ses minutes pour inscrire 19 points, avec également 3 rebonds, 2 passes et 2 interceptions. Comme en Summer League, Carr a montré de l’adresse extérieure, mais aussi beaucoup de fluidité dans sa gestuelle. À revoir.

À l’arrivée, les Lakers ont terminé la rencontre à 50% au tir et 46% à 3-points, avec 29 passes décisives. Une vraie démonstration d’adresse et de maîtrise collective, avec une avance qui a atteint les 33 unités avant que les joueurs situés au bout du banc ne terminent la partie.

Côté Sacramento, le rookie Darius Acuff Jr., septième choix de la dernière Draft, a été l’une des rares satisfactions avec 19 points et 4 passes, mais aussi 5 ballons perdus. Domantas Sabonis a de son côté peu pesé offensivement (1 sur 2 aux tirs) et semblait encore en rodage, avec 5 fautes et 3 ballons perdus en seulement 10 minutes. Quant à Ben Simmons, on l’a vu à l’échauffement mais il n’a pas joué…