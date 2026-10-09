Le Dream pourrait récupérer Allisha Gray dès ce soir

Le Dream pourrait bien récupérer sa meilleure marqueuse au meilleur moment ! Alors qu’Atlanta mène 2-0 dans sa demi-finale face au Liberty, Allisha Gray a été listée comme « questionable » pour le Game 3 de ce soir, au Barclays Center.

Blessée à un doigt de la main gauche dès le premier quart-temps du Game 1, l’arrière gauchère avait dû déclarer forfait pour la deuxième manche. Depuis le banc, elle a assisté à la victoire arrachée en prolongation par ses coéquipières (101-98), au terme d’un final marqué par une incompréhension entre les arbitres et les joueuses du Liberty sur la dernière possession.

Avec cette deuxième victoire, Atlanta s’est offert une marge de manœuvre précieuse : jamais une équipe menant 2-0 n’a perdu une série de playoffs au meilleur des cinq manches dans l’histoire de la WNBA.

Un atout supplémentaire pour Karl Smesko ?

En attendant de savoir si Gray sera suffisamment remise pour jouer, le Dream a déjà prouvé qu’il pouvait gagner sans sa meilleure scoreuse. Lors du Game 2, Jordin Canada a encore été étincelante, tandis qu’Angel Reese a pesé par sa combativité en défense et son agressivité en attaque.

« Personne ne va essayer d’être Lish parce qu’il n’y a qu’une seule Lish », avait expliqué Karl Smesko avant cette deuxième rencontre. « C’est l’une des meilleures joueuses de la ligue. C’est une scoreuse exceptionnelle et une excellente défenseuse. Jouer sans elle est difficile, mais nous avons des joueuses prêtes à prendre le relais. »

Et elles ont répondu présent ! Avec également le renfort de DeWanna Bonner, arrivée avant les playoffs, Atlanta dispose de nombreuses solutions pour faire la différence.

Reste désormais à savoir si Karl Smesko prendra le risque de relancer Allisha Gray dès ce soir, ou s’il préférera lui accorder quelques jours supplémentaires de repos. Avec une avance de 2-0, le Dream peut aussi se permettre de jouer la prudence, même si un succès à New York lui ouvrirait directement les portes des WNBA Finals.