La Harden Vol.10 retrouve sa peau de serpent

La Harden Vol. 10 prépare son retour à l’approche du début de la saison régulière NBA. La dixième chaussure signature de « The Beard » en collaboration avec adidas connaît un succès au moins aussi important que la Harden Vol. 9.

Cette dernière avait notamment sorti un magnifique coloris « Snakeskin » en vert fluo et noir. On retrouve la même inspiration sur cette version du même nom de la Harden Vol.10 qui se distingue cette année par une tige en noir et gris habillée du même motif « peau de serpent ». On retrouve également quelques touches de rose, notamment pour faire ressortir les trois bandes d’adidas au niveau du talon.

La Harden Vol. 10 « Snakeskin » est annoncée pour le 16 octobre aux Etats-Unis, et pourrait très rapidement traverser l’Atlantique pour investir le marché européen.

Notre verdict de la Harden Vol. 10

Difficile de passer après la Harden Vol. 9 qui restera peut-être comme le modèle le plus abouti de la collection de James Harden avec adidas. Pour les dix ans de sa collaboration avec le nouvel arrière des Cavs, la marque aux trois bandes savait qu’elle n’avait pas le droit à l’erreur.

A l’arrivée, la Harden Vol. 10 a des airs de Harden Vol. 9 bis sur le plan technique et un design à peine réajusté. Mais la recette a fonctionné, alors pourquoi tout chambouler ? Avec un maintien plus accentué et un mix toujours impeccable entre confort et percussion, papy Harden a encore de quoi faire des prouesses.

(Via NiceKicks)