La Harden Vol.9 fait sa mue

La collection signature de James Harden nous a habitué aux coloris exclusivement bicolores depuis la Harden Vol. 7. Une façon d'ajouter un peu de singularité à un modèle qui a redécollé en flèche ces dernières années et qui n'a pas fini de briller avec cette magnifique Harden Vol. 9.

Celle-ci va se permettre une petite fantaisie pour son prochain coloris « sneakeskin ». Le modèle reste bicolore, principalement en vert fluo, avec des touches de noir comme sur les trois bandes d'adidas ressortant sur le talon. Mais la tige se démarque (enfin) par un motif peau de serpent en vert et noir. L'ensemble ne devrait pas manquer de faire son effet.

Encore un peu de patience puisque la Harden Vol. 9 « Snakeskin » est annoncée pour le 17 octobre au Etats-Unis, au prix de 160 dollars.

(Via NiceKicks)