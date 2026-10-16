Mike Conley s’improvise entraîneur le temps d’un match

Joe Mazzulla aime casser les codes. Après avoir confié un match entier de présaison à ses assistants, qui ont chacun coaché une mi-temps, c’est à l’un de ses joueurs que l’entraîneur des Celtics a délégué des responsabilités.

À 39 ans, Mike Conley a ainsi pu faire ses premiers pas dans le coaching. Lors de la rencontre face à Charlotte, le vétéran a ainsi été chargé de gérer les rotations des Celtics.

« Joe est venu me voir avant le match et m’a demandé : ‘Que dirais-tu de gérer les rotations ce soir ?’ », a raconté le très expérimenté meneur de jeu. « Je lui ai répondu : ‘Je suis prêt à faire tout ce qu’on me demande.’ Je lui ai précisé que je ne l’avais encore jamais fait et que c’était une expérience intéressante à vivre. »

« C’est bien plus difficile qu’on ne le pense »

Au départ, Mike Conley n’a pas eu grand-chose à faire. Boston démarrait avec son cinq de départ habituel, mais le premier défi n’a pas tardé à arriver. Après deux minutes de jeu, Derrick White commettait sa deuxième faute, et l’apprenti entraîneur a tout de suite dû prendre une décision.

« Cela a complètement chamboulé tous mes plans », a-t-il raconté. « Je me suis dit : ‘Oh non, maintenant, je dois faire un changement !’ J’ai dit à Derrick qu’il était à deux fautes, qu’il ne pouvait pas en faire une autre car le coach me faisait confiance, et que j’allais le laisser sur le parquet. »

Décision payante, finalement. Derrick White est resté sage, n’a pas commis de nouvelle faute, et Mike Conley a pu conserver ses plans initiaux. Mais ceux-ci ne font pas tout. Comme l’a découvert l’ancien des Grizzlies, un match se coache aussi au feeling, avec une bonne dose d’improvisation selon ce qui se passe sur le parquet.

« C’est parfois beaucoup plus difficile qu’on ne l’imagine », a expliqué le meneur. « On regarde ses notes et on essaie de respecter un plan très précis, mais lorsqu’on relève la tête, on s’aperçoit qu’un joueur est à bout de souffle. Ou alors, un autre vient d’inscrire quatre ou cinq paniers consécutifs et on se dit qu’on ne veut pas encore le faire sortir. Il faut simplement sentir le déroulement du match. J’ai donc pu m’asseoir à côté de Joe, qui m’a guidé sur certains points. Il me disait par exemple : ‘Je ne ferais sortir personne pour le moment, ce cinq fonctionne très bien.’ Il s’agissait vraiment de découvrir la façon de penser d’un entraîneur et ce que cela implique d’avoir la maîtrise de ce genre de décisions. »

Mike Conley, graine d’entraîneur

Forcément, une question se pose : Mike Conley entraînera-t-il un jour en NBA ? Une chose est sûre, les GM sont persuadés qu’il s’épanouirait dans ce rôle. Dans leur sondage annuel, 50% d’entre eux ont ainsi désigné le meneur des Celtics comme le joueur en activité qui ferait le meilleur entraîneur.

Un sentiment partagé par le shooteur de Boston Sam Hauser, qui estime que son coéquipier ferait « un entraîneur de dingue ». De son côté, le principal intéressé n’a encore rien décidé. Mais à 39 ans, alors que son temps de jeu décline depuis plusieurs saisons, la question de sa reconversion commence forcément à se poser.

« Cela demande beaucoup d’heures de travail… Je ne sais pas si je me lancerai immédiatement ou si je devrai d’abord acquérir progressivement l’expérience nécessaire, mais je veux rester dans le monde du basket, que ce soit dans un rôle de dirigeant, d’entraîneur ou autre. Je ne veux pas tourner la page », a détaillé Mike Conley.

En attendant, le rôle polyvalent qui l’attend cette saison à Boston pourrait l’aider à préparer la suite. « Ce rôle à Boston est nouveau pour moi et me permettra d’apprendre. Je vais saisir cette occasion et l’exploiter pleinement. Je vais prendre les choses en main et faire de mon mieux, que l’on me demande d’être joueur, entraîneur, coéquipier ou d’endosser n’importe quel autre rôle si besoin », a conclu l’ancien All-Star.