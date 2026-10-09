Joe Mazzulla laisse les commandes des Celtics à ses assistants pour les faire grandir

Pour Joe Mazzulla, la présaison sert aussi à faire progresser les entraîneurs. Face aux Cavs, le coach des Celtics a ainsi laissé sa place à ses assistants, Tony Dobbins et DJ MacLeay, qui ont dirigé chacun une mi-temps.

« Je veux leur donner l’occasion de progresser en tant qu’entraîneurs. Tous les deux ont passé des entretiens pour devenir head coach cet été, et je veux qu’ils puissent capitaliser sur cette expérience », expliquait Joe Mazzulla.

« Parfois, la seule façon d’acquérir de l’expérience, c’est d’être sur le banc. Ils le méritent, ils ont gagné ce droit. Nous avons l’un des meilleurs staffs de la ligue. »

Plutôt que de rester sur le banc, Joe Mazzulla a d’ailleurs suivi la rencontre depuis les coulisses, avec les joueurs au repos et les analystes vidéo.

Une expérience enrichissante… pour tout le monde

« Je vais rester silencieux. Je vais regarder le match avec les analystes vidéo et essayer de voir ce que je ne vois pas habituellement. C’est autant bénéfique pour moi que pour eux. »

L’expérience s’est soldée par une victoire face à Cleveland (124-113). Malgré l’absence de très nombreux cadres, les Celtics ont conservé leur identité, notamment dans l’intensité, avec 21 rebonds offensifs.

Pour DJ MacLeay, cette première restera un souvenir particulier. « C’était vraiment différent. J’ai pu être l’entraîneur principal des Boston Celtics pendant une mi-temps, alors je ne peux ressentir que de la gratitude. »

Joe Mazzulla reprendra ensuite sa place, mais l’expérience sera renouvelée : Sam Cassell dirigera les Celtics lors du dernier match de présaison, face aux Sixers, le 16 octobre.