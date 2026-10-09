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Joe Mazzulla laisse les commandes des Celtics à ses assistants pour les faire grandir

Publié le 9/10/2026 à 11:21 Twitter Facebook

NBA – Pour le premier match de présaison des Celtics, Joe Mazzulla a confié le banc à Tony Dobbins et DJ MacLeay. Une initiative destinée à faire progresser ses assistants.

Joe MazzullaPour Joe Mazzulla, la présaison sert aussi à faire progresser les entraîneurs. Face aux Cavs, le coach des Celtics a ainsi laissé sa place à ses assistants, Tony Dobbins et DJ MacLeay, qui ont dirigé chacun une mi-temps.

« Je veux leur donner l’occasion de progresser en tant qu’entraîneurs. Tous les deux ont passé des entretiens pour devenir head coach cet été, et je veux qu’ils puissent capitaliser sur cette expérience », expliquait Joe Mazzulla.

« Parfois, la seule façon d’acquérir de l’expérience, c’est d’être sur le banc. Ils le méritent, ils ont gagné ce droit. Nous avons l’un des meilleurs staffs de la ligue. »

Plutôt que de rester sur le banc, Joe Mazzulla a d’ailleurs suivi la rencontre depuis les coulisses, avec les joueurs au repos et les analystes vidéo.

Une expérience enrichissante… pour tout le monde

« Je vais rester silencieux. Je vais regarder le match avec les analystes vidéo et essayer de voir ce que je ne vois pas habituellement. C’est autant bénéfique pour moi que pour eux. »

L’expérience s’est soldée par une victoire face à Cleveland (124-113). Malgré l’absence de très nombreux cadres, les Celtics ont conservé leur identité, notamment dans l’intensité, avec 21 rebonds offensifs.

Pour DJ MacLeay, cette première restera un souvenir particulier. « C’était vraiment différent. J’ai pu être l’entraîneur principal des Boston Celtics pendant une mi-temps, alors je ne peux ressentir que de la gratitude. »

Joe Mazzulla reprendra ensuite sa place, mais l’expérience sera renouvelée : Sam Cassell dirigera les Celtics lors du dernier match de présaison, face aux Sixers, le 16 octobre.

Boston CelticsBoston Celtics

 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Luka Garza 27 6/17 3/10 7/8 4 6 10 2 2 0 0 3 +5 22 25
Mike Conley 18 1/3 0/2 1/1 1 0 1 4 1 1 2 0 -11 3 5
Baylor Scheierman 23 5/12 4/7 2/2 2 3 5 3 3 0 1 0 -8 16 16
Jordan Walsh 26 6/14 2/5 2/4 1 1 2 1 5 0 1 1 -13 16 9
Hugo Gonzalez 26 5/9 3/6 2/2 1 3 4 5 2 0 2 0 +7 15 18
Gabe McGlothan 5 0/0 0/0 0/0 2 0 2 0 0 1 1 0 -2 0 2
Amari Williams 5 0/0 0/0 0/0 0 4 4 1 0 0 2 0 +8 0 3
Tucker DeVries 11 2/6 2/6 0/0 0 2 2 1 1 0 0 0 +7 6 5
Dillon Mitchell 28 4/7 0/1 2/4 4 5 9 4 2 2 2 0 +15 10 18
Chris Cenac Jr. 24 3/13 0/3 1/4 4 4 8 1 2 0 0 4 +8 7 7
Devin Carter 25 5/9 1/3 6/6 1 4 5 3 0 2 5 0 +22 17 18
Milos Uzan 15 2/7 1/3 1/2 1 2 3 3 1 0 0 0 +6 6 6
Hayden Gray 8 2/2 1/1 1/2 0 1 1 1 0 0 0 0 +11 6 7
Total 41/99 17/47 25/35 21 35 56 29 19 6 16 8 124


Cleveland CavaliersCleveland Cavaliers

 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jarrett Allen 17 3/5 0/0 0/0 0 4 4 0 1 2 1 0 0 6 9
Evan Mobley 17 3/5 0/0 2/3 0 1 1 1 2 0 2 0 -6 8 5
Donovan Mitchell 17 4/8 0/1 3/3 0 0 0 3 2 0 2 0 0 11 8
Peyton Watson 17 2/5 1/4 2/2 1 3 4 4 3 0 1 2 -6 7 13
Jaylon Tyson 17 6/8 1/2 1/1 0 3 3 2 2 0 0 0 -6 14 17
Mario Hezonja 17 2/7 1/2 0/0 0 5 5 3 1 0 1 0 -2 5 7
Tristan Enaruna 17 5/7 2/3 1/1 1 2 3 1 0 1 1 0 -10 13 15
Rashaun Agee 11 1/3 1/3 3/4 1 1 2 0 2 0 0 0 -6 6 5
Zack Austin 1 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1
Riley Minix 15 2/10 0/5 0/0 2 2 4 3 1 0 0 1 -4 4 4
Thomas Bryant 9 3/4 1/1 1/2 0 2 2 1 2 0 1 2 -1 8 10
Ernest Udeh Jr. 15 1/2 0/0 0/0 1 3 4 0 1 1 0 0 -1 2 6
Sam Merrill 10 3/4 2/3 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 -6 8 8
Craig Porter Jr. 16 2/3 1/2 0/0 0 3 3 10 0 2 0 1 -2 5 20
Curtis Jones 1 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1
Tyrese Proctor 21 2/6 1/3 0/0 0 2 2 1 4 1 1 0 -3 5 4
Meleek Thomas 23 5/13 1/7 0/0 0 2 2 2 3 3 1 0 0 11 9
Total 44/92 12/37 13/16 6 33 39 32 25 10 11 6 113

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Rédacteur de contenu Nicolas Bulach
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