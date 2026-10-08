Mikal Bridges puise toujours sa motivation dans les critiques des fans

Pour convaincre les Nets de leur envoyer Mikal Bridges, les Knicks ont dû lâcher cinq choix de premier tour de Draft, dont quatre sans aucune protection. Avec une telle contrepartie, l’ailier était attendu au tournant… et les critiques ont fusé lorsqu’il a été en difficulté lors des premiers matchs de playoffs face aux Hawks.

« C’est ce que j’aime chez les fans, même si certains sont plus fous que d’autres : ils veulent toujours tirer le meilleur de vous-même », souligne l’ailier. « Je ne prends jamais rien pour acquis. Lorsque je traverse une période difficile, je fais beaucoup d’introspection et j’ai mon entourage qui peut m’aider, mais les fans arrivent à tirer le meilleur de moi-même et on ne peut pas leur enlever ça. »

Face à ces critiques, Mikal Bridges a élevé son niveau de jeu, avec notamment 24 points lors du dernier match contre Atlanta pour aider les Knicks à se qualifier. L’ailier a enchaîné face aux Sixers et aux Cavaliers. Lors des Finals, il a connu un léger coup d’arrêt, mais cela n’a pas empêché les Knicks de remporter le titre.

Une pression toujours présente malgré le titre

« J’ai un téléphone et même lorsque je ne veux rien voir, c’est toujours là. C’est la vie », résume Mikal Bridges. « Les gens parlent de tout et c’est normal. Ils peuvent penser ce qu’ils veulent, je sais juste que je vais travailler dur pour essayer d’être le meilleur coéquipier et le meilleur joueur possible afin d’aider mon équipe à gagner. »

Si la contrepartie envoyée aux Nets pour récupérer Mikal Bridges fut importante, le pari s’est finalement révélé gagnant. Les fans new-yorkais s’en sont même amusés après le sacre avec des chants « F*** them picks ».

Désormais champion NBA, Mikal Bridges pourrait aussi profiter de ce titre pour jouer plus libéré. Mike Brown estime même que cette confiance pourrait l’aider à franchir un nouveau cap. « Cela peut clairement être libérateur. Cela peut aussi apporter cette reconnaissance que tout être humain recherche », explique l’entraîneur des Knicks, avant de rappeler que les attentes ne disparaîtront pas pour autant.

« Tout le monde a une mémoire à court terme et se demande : ‘Mais qu’est-ce que tu as fait pour moi récemment ?’ Personne ne peut nous retirer ce que nous avons fait, mais si vous voulez rester au sommet, cela va être difficile. Nous allons être scrutés davantage et cette attention pourrait même être encore plus importante. »

Mikal Bridges Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHO 82 29:29 43.0 33.5 80.5 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 1.6 0.9 0.5 8.3 2019-20 PHO 73 27:58 51.0 36.1 84.4 0.9 3.1 4.0 1.8 2.2 1.4 1.0 0.6 9.1 2020-21 PHO 72 32:37 54.3 42.5 84.0 1.1 3.2 4.3 2.1 1.6 1.1 0.8 0.9 13.5 2021-22 PHO 82 34:48 53.4 36.9 83.4 0.9 3.3 4.2 2.3 1.8 1.2 0.8 0.4 14.2 2022-23 BKN 27 34:11 47.5 37.6 89.4 0.9 3.6 4.5 2.7 1.6 1.0 1.8 0.6 26.1 2022-23 PHO 56 36:26 46.3 38.7 89.7 1.0 3.3 4.3 3.6 2.1 1.2 1.4 0.8 17.2 2023-24 BKN 82 34:48 43.6 37.2 81.4 0.8 3.7 4.5 3.6 1.4 1.0 2.0 0.4 19.6 2024-25 NY 82 37:01 50.0 35.4 81.4 0.9 2.3 3.2 3.7 1.5 0.9 1.6 0.5 17.6 2025-26 NY 82 32:50 49.0 37.1 82.7 1.0 2.8 3.8 3.7 2.0 1.3 1.0 0.8 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.