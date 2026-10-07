Tyrese Haliburton régale les étudiants d’Iowa State pour son retour

Tyrese Haliburton voulait que la fête soit complète. Ce mercredi soir, les Pacers vont lancer leur présaison face aux Wolves dans un cadre inhabituel : le Hilton Coliseum d’Ames, salle dans laquelle leur meneur a évolué pendant deux saisons sous les couleurs d’Iowa State.

Et pour être certain de retrouver l’ambiance de ses années universitaires, Tyrese Haliburton a décidé de mettre la main à la poche. Le meneur a ainsi acheté l’intégralité des billets disponibles dans les deux tribunes étudiantes. L’université a ensuite organisé une loterie permettant aux étudiants d’obtenir gratuitement leur place !

« Je trouve ça génial parce que beaucoup des étudiants actuels étaient encore des enfants lorsque j’étais à l’université », souligne-t-il. « Quand j’avais 18 ans, certains d’entre eux en avaient 10, aussi fou que cela puisse paraître. Je sais qu’il n’y a personne de plus passionné par Iowa State que les étudiants actuels. »

L’idée de disputer cette rencontre à Ames venait d’ailleurs directement de lui. Tyrese Haliburton avait glissé la proposition à Chad Buchanan, dirigeant des Pacers originaire de l’Iowa. Le match devait initialement être organisé un an plus tôt avant d’être repoussé après sa rupture du tendon d’Achille lors du Game 7 des Finals 2025.

« L’ambiance du basket universitaire est bien meilleure que celle de la NBA »

« L’ambiance du basket universitaire est bien meilleure que celle de la NBA, à tous les niveaux. J’ai donc hâte de retrouver cette ambiance propre au basket universitaire » explique-t-il encore.

Le double All-Star a ainsi disputé deux saisons avec les Cyclones, entre 2018 et 2020, avant d’être sélectionné en 12e position de la Draft. Il tournait à 15.2 points, 6.5 passes et 5.9 rebonds lors de sa deuxième année universitaire, interrompue par une fracture du poignet.

Mais la soirée aura surtout une saveur particulière car Tyrese Haliburton va effectuer son véritable retour avec les Pacers. Après avoir manqué l’intégralité de la saison 2025/26, et après plus de quinze mois de rééducation, il assurait cet été que « si la saison débutait aujourd’hui, [il] serait prêt ».

« Je suis impatient que tout le monde découvre Hilton Coliseum », ajoute-t-il. « Surtout des gars comme T.J. [McConnell], qui est allé à Arizona et qui est maintenant dans la Big 12. Il n’a jamais connu ça. Je suis juste impatient que tout le monde puisse vivre cette expérience. »

Pour son retour après une saison blanche, Tyrese Haliburton ne pouvait donc pas rêver d’un décor plus familier…