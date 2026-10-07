Steve Kerr trinque à la mémoire de Don Nelson

Pour rendre hommage à Don Nelson, décédé cet été à l’âge de 86 ans, les Warriors avaient préparé toute une soirée au Chase Center. Mais Steve Kerr avait lui aussi prévu son petit clin d’œil personnel.

Avant la rencontre de présaison face aux Lakers, l’entraîneur de Golden State s’est ainsi présenté devant les journalistes avec une… Bud Light. Il l’a ouverte, en a bu une gorgée puis a levé sa canette.

« C’est la Nellie Night. Nous allons célébrer Don Nelson ce soir. À ta santé, Nellie », a lancé Steve Kerr.

Une référence à l’une des habitudes de Don Nelson, qui se présentait avec une bière en conférence de presse lors de l’épopée des « We Believe » en 2007. Une tradition que la NBA avait fini par lui demander d’abandonner…

Steve Kerr n’avait toutefois pas prévu d’aller jusqu’au bout de l’hommage. « J’ai un match à coacher », a-t-il souri avant de laisser sa canette de côté.

Chris Mullin, Stephen Jackson et Matt Barnes présents

Stephen Curry a également pris la parole avant l’entre-deux pour saluer celui qui fut son premier entraîneur en NBA, lors de sa saison rookie en 2009/10. « C’était une icône de la famille NBA », a rappelé le meneur.

Tout au long de la saison, les Warriors porteront d’ailleurs un patch « Nellie » sur leur maillot. Plusieurs anciens membres de la franchise, parmi lesquels Chris Mullin, Stephen Jackson ou encore Matt Barnes, avaient également fait le déplacement pour la cérémonie.

Et sur le parquet, Golden State a prolongé la fête en dominant largement les Lakers (124-98), avec 81 points inscrits dès la première mi-temps. Une débauche offensive qui n’aurait sans doute pas déplu à Don Nelson.