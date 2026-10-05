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NBA Europe : l’offre de la NBA jugée insuffisante par plusieurs clubs d’Euroleague

Publié le 5/10/2026 à 18:45 Twitter Facebook

NBA Europe – Alors que les propriétaires de l’Euroleague se réunissent en Italie, plusieurs clubs jugeraient insuffisante la première offre transmise par la NBA pour prendre le contrôle de la compétition.

NBA EuropeLe rapprochement entre la NBA et l’Euroleague est encore loin d’être acté. Alors que la ligue nord-américaine a transmis une proposition formelle à son homologue européenne, celle-ci n’aurait pas convaincu tout le monde.

D’après Cadena SER, plusieurs clubs actionnaires considèrent ainsi que cette première offre est insuffisante. Une position qui pourrait compliquer les discussions au moment où les 13 propriétaires de l’Euroleague se retrouvent au lac de Côme pour évoquer l’avenir de la compétition.

La NBA cherche depuis plusieurs mois à trouver un terrain d’entente avec l’Euroleague plutôt que de lancer seule son projet NBA Europe. Adam Silver avait ainsi appelé à faire « front commun », tout en assurant qu’un accord avec l’Euroleague n’était pas indispensable si les deux camps ne trouvaient pas de compromis.

Paris parmi les candidats à une licence permanente

En cas d’échec des négociations, les deux organisations pourraient ainsi poursuivre chacune leur projet et se retrouver directement en concurrence à partir de 2027. L’Euroleague prépare déjà sa propre transformation, avec notamment la possibilité d’élargir le nombre de clubs bénéficiant d’une licence permanente.

Toujours selon Cadena SER, trois équipes seraient particulièrement bien placées dans cette optique : Paris Basketball, Valence et Dubaï. Chus Bueno, le patron de l’Euroleague, souhaiterait que cette question soit abordée lors de la réunion en Italie.

Mais là encore, aucun consensus ne semble acquis. Certains propriétaires estimeraient qu’une réforme interne de l’Euroleague doit précéder l’attribution de nouvelles licences.

Entre une offre de la NBA qui ne fait pas encore l’unanimité et une Euroleague qui réfléchit à son propre développement, le bras de fer autour de l’avenir du basket européen est donc encore loin d’être terminé…

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Coordinateur du site éditorial Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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