« Je peux faire le café, garder les chiens » : Blake Hinson prêt à tout pour rester au Jazz

C’est la dernière ligne droite. La présaison, qui a démarré ce week-end en NBA, représente pour de nombreux joueurs la dernière occasion de se faire repérer ou bien de monter en grade avant le début de saison.

Au Jazz, c’est le cas de Blake Hinson. Non drafté en 2024, l’ailier avait obtenu un contrat « two-way » avec Utah la saison dernière et effectué ses premiers pas en NBA sous les couleurs de la franchise. Conservé pour la présaison, il doit désormais convaincre le staff qu’il mérite de rester dans les plans de l’équipe.

Et l’intéressé est visiblement disposé à accepter absolument n’importe quel rôle pour y parvenir.

« Je suis prêt à aider de n’importe quelle manière », a-t-il clamé après la victoire de Utah sur Denver. « Je peux aller chercher le café, peut-être réussir un tir, discuter avec les gens ou même garder votre chien. Je veux simplement faire partie du projet. »

Son tir extérieur comme principal argument

Blake Hinson n’a toutefois pas eu besoin de préparer beaucoup de cafés face aux Nuggets. Sur le parquet, il s’est plutôt chargé de rappeler ce qui peut lui permettre de décrocher une place dans l’effectif.

En sortie de banc, il a compilé 14 points et 6 rebonds, avec surtout un excellent 4/5 à 3-points. Une performance parfaitement adaptée à son profil puisque l’ailier de 2m03 s’est déjà construit une réputation de shooteur lors de son cursus universitaire, avant de continuer à faire parler son adresse en G-League.

Dans une équipe du Jazz toujours tournée vers le développement de ses jeunes joueurs, sa capacité à écarter le jeu peut constituer un argument intéressant. D’autant qu’à ce stade de la présaison, les joueurs situés en bout de rotation doivent souvent convaincre sans avoir beaucoup de ballons ni de minutes à leur disposition.

Blake Hinson connaît déjà cette réalité. La saison dernière, il a principalement dû faire ses preuves en G-League, où il tournait à 22,2 points, 5,4 rebonds et 2,0 passes décisives de moyenne, à 45,4% au tir.

Reste désormais à savoir si ses performances et son état d’esprit suffiront pour lui permettre de décrocher un contrat garanti. Dans le cas contraire, il devra probablement reprendre le chemin de la G-League et patienter.