Victor Wembanyama déjà en forme pour la grande fête des Spurs

Près de quatre mois après la défaite face aux Knicks lors du Game 5 des Finales NBA, les Spurs retrouvaient dimanche le Frost Bank Center et leur public. Il ne s’agissait que du traditionnel « Silver & Black Scrimmage », mais l’enthousiasme des supporters de San Antonio a vite transformé cette opposition amicale en véritable match.

Une ambiance marquante pour les rookies, qui découvraient leur nouvelle salle dans une enceinte comble.

« Les supporters étaient tellement impliqués », s’est émerveillé Tarris Reed Jr. « Ils encourageaient, criaient… Je me suis dit : ‘Oh là là, on se croirait vraiment dans un match.’ Les habitants de San Antonio tiennent vraiment à cette équipe. Nous en avons parlé entre rookies : ‘Waouh, ces fans sont différents.’ C’était vraiment spécial. »

Sous les yeux d’un Tobias Harris en civil à cause d’une douleur au mollet, Keldon Johnson a terminé meilleur marqueur de la soirée avec 19 points. Il a devancé Dylan Harper, auteur de 18 points, et Julian Champagnie, qui en a inscrit 17. Victor Wembanyama a marqué 16 points, tandis que Devin Vassell et David Jones Garcia ont également atteint la barre des dix unités, avec respectivement 15 et 11 points.

Montrer son meilleur visage

Au-delà du résultat, l’objectif était surtout de permettre aux joueurs de retrouver leurs repères dans leur salle et d’offrir aux supporters un premier aperçu du groupe qui va tenter de faire mieux que la saison passée.

Joueur le plus ancien de l’effectif, Keldon Johnson apprécie toujours autant ce rendez-vous organisé gratuitement par la franchise.

« Cela donne à nos supporters l’occasion de venir nous encourager, notamment à ceux qui ne peuvent pas forcément assister aux matchs pendant la saison », a-t-il expliqué. « Nous pouvons leur offrir un avant-goût de l’équipe. Nous essayons de montrer notre meilleur visage, de nous amuser et de profiter de ce moment. »

Pour Keldon Johnson, ce scrimmage permet également de renforcer le lien entre l’équipe et son public avant que les choses sérieuses ne commencent.

« C’est une occasion de jouer les uns contre les autres, de nous amuser, de créer du lien avec le public et de rendre ce moment mémorable », poursuit-il. « J’attends ce rendez-vous avec impatience chaque année. Cela offre aux fans un aperçu de ce qui les attend cette saison. »