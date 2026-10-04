L’heure de la confirmation pour Mohamed Diawara

Arrivé discrètement aux Knicks après avoir été choisi en fin de second tour lors de la Draft 2025, Mohamed Diawara avait réussi à se glisser dans la rotation de Mike Brown durant la saison régulière, avant de voir son rôle fortement diminuer pendant les playoffs.

« Nous avons une grande équipe avec de bons joueurs. Donc si j’étais dans la rotation et que je n’y suis plus maintenant, je pense que cela fait partie du jeu », relativise Mohamed Diawara. « Surtout en tant que rookie, je devais simplement être prêt à saisir toutes les opportunités. »

Pour le récompenser de cette première saison réussie, les Knicks lui ont d’ailleurs offert un contrat garanti. Désormais installé pour plusieurs années à New York, le Français de 21 ans doit franchir un nouveau cap pour devenir une véritable option à temps plein dans la rotation de Mike Brown.

Des progrès des deux côtés du terrain

« La saison dernière, on voyait qu’il était un peu nerveux lorsqu’il était sur le terrain parce qu’il ne savait pas trop quoi faire et il savait que lorsqu’il entrait, il devait tout donner », résume le technicien des Knicks. « Par conséquent, il jouait toujours à la même vitesse. Maintenant qu’il est plus à l’aise, son rythme est meilleur, surtout offensivement. Il communique également un peu mieux parce qu’il a une meilleure perception de l’attaque et de la défense. Pas seulement de ce qu’il doit faire, mais aussi de ce qu’il doit dire à ses coéquipiers, surtout quand il est au fond de la défense parce qu’il voit tout le jeu devant lui. »

Pour s’installer durablement, Mohamed Diawara devra notamment continuer à progresser dans sa lecture du jeu, tout en mettant à profit ses qualités physiques et sa polyvalence défensive. Autant d’atouts qui peuvent lui permettre de devenir plus qu’un simple joueur de rotation en saison régulière.

Au cours de sa première année, Mohamed Diawara a aussi pu mesurer le niveau d’intensité physique nécessaire pour exister en NBA. Une donnée qu’il a intégrée dans sa préparation afin d’aborder sa deuxième saison avec davantage de repères et, surtout, de gagner plus de minutes.

« Maintenant, je comprends mieux l’intensité physique attendue en NBA », note Mohamed Diawara. « Après avoir joué une année dans la Ligue, c’est un peu plus facile de voir comment me préparer pour la prochaine saison. »

Mohamed Diawara Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 NY 69 9:11 42.3 36.9 75.0 0.2 1.1 1.4 0.8 0.7 0.2 0.4 0.1 3.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.