Jaylen Brown face à d’autres problèmes de riches

Depuis le début de sa carrière, il y a dix ans, Jaylen Brown a déjà touché 232 millions de dollars. Et dans les trois prochaines saisons, grâce à son historique et épaisse prolongation signée en 2023, le nouveau joueur des Sixers doit encore en amasser pas moins de 183 !
Forcément, quand on pèse 415 millions de dollars, rien qu’en salaire, la vie change. Les rapports humains également, par ricochet.
« Les amis, la famille peuvent vous laisser tomber, peuvent vous décevoir et vous blesser d’une certaine manière qui va finir par vous changer », prévient le MVP des Finals 2024. « La richesse accumulée, la notoriété mettent la pression sur les gens autour de toi, surtout sur les plus proches. »
Ainsi, l’ailier confie que gérer ces possibles changements reste « le plus difficile » car cela « isole ». « Les conversations deviennent des factures, il n’y a plus de frontières et ça devient compliqué », regrette-t-il.
De plus, les gens peuvent parfois s’imaginer que, riche et célèbre, il n’a besoin de personne pour régler ses problèmes. Dès lors, « on n’a pas forcément l’impression de pouvoir demander de l’aide », réagit Jaylen Brown. Difficile de trouver le bon équilibre donc. « Les gens seront attirés par toi pour différentes raisons. C’est important d’en prendre conscience, sans pour autant laisser cela obscurcir ton jugement. »
|Jaylen Brown
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2016-17
|BOS
|78
|17:25
|45.4
|34.1
|68.5
|0.6
|2.2
|2.8
|0.8
|1.8
|0.4
|0.9
|0.2
|6.6
|2017-18
|BOS
|70
|30:45
|46.5
|39.5
|64.4
|0.9
|4.0
|4.9
|1.6
|2.6
|1.0
|1.8
|0.4
|14.5
|2018-19
|BOS
|74
|25:51
|46.5
|34.4
|65.8
|0.9
|3.4
|4.2
|1.4
|2.5
|0.9
|1.3
|0.4
|13.0
|2019-20
|BOS
|57
|33:56
|48.1
|38.2
|72.4
|1.1
|5.3
|6.4
|2.1
|2.9
|1.1
|2.2
|0.4
|20.3
|2020-21
|BOS
|58
|34:28
|48.4
|39.7
|76.4
|1.2
|4.8
|6.0
|3.4
|2.9
|1.2
|2.7
|0.6
|24.7
|2021-22
|BOS
|66
|33:38
|47.3
|35.8
|75.8
|0.8
|5.3
|6.1
|3.5
|2.5
|1.1
|2.7
|0.3
|23.6
|2022-23
|BOS
|67
|35:54
|49.1
|33.5
|76.5
|1.2
|5.7
|6.9
|3.5
|2.6
|1.1
|2.9
|0.4
|26.6
|2023-24
|BOS
|70
|33:28
|49.9
|35.4
|70.3
|1.2
|4.3
|5.5
|3.6
|2.6
|1.2
|2.4
|0.5
|23.0
|2024-25
|BOS
|63
|34:15
|46.3
|32.4
|76.4
|1.3
|4.5
|5.8
|4.5
|2.4
|1.2
|2.6
|0.3
|22.2
|2025-26
|BOS
|71
|34:25
|47.7
|34.7
|79.5
|1.1
|5.8
|6.9
|5.1
|2.7
|1.0
|3.6
|0.4
|28.7
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.