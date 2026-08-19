Jaylen Brown face à d’autres problèmes de riches

Depuis le début de sa carrière, il y a dix ans, Jaylen Brown a déjà touché 232 millions de dollars. Et dans les trois prochaines saisons, grâce à son historique et épaisse prolongation signée en 2023, le nouveau joueur des Sixers doit encore en amasser pas moins de 183 !

Forcément, quand on pèse 415 millions de dollars, rien qu’en salaire, la vie change. Les rapports humains également, par ricochet.

« Les amis, la famille peuvent vous laisser tomber, peuvent vous décevoir et vous blesser d’une certaine manière qui va finir par vous changer », prévient le MVP des Finals 2024. « La richesse accumulée, la notoriété mettent la pression sur les gens autour de toi, surtout sur les plus proches. »

Ainsi, l’ailier confie que gérer ces possibles changements reste « le plus difficile » car cela « isole ». « Les conversations deviennent des factures, il n’y a plus de frontières et ça devient compliqué », regrette-t-il.

De plus, les gens peuvent parfois s’imaginer que, riche et célèbre, il n’a besoin de personne pour régler ses problèmes. Dès lors, « on n’a pas forcément l’impression de pouvoir demander de l’aide », réagit Jaylen Brown. Difficile de trouver le bon équilibre donc. « Les gens seront attirés par toi pour différentes raisons. C’est important d’en prendre conscience, sans pour autant laisser cela obscurcir ton jugement. »

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17:25 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.4 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 30:45 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 25:51 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 33:56 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 34:28 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 33:38 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 35:54 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 BOS 70 33:28 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 2024-25 BOS 63 34:15 46.3 32.4 76.4 1.3 4.5 5.8 4.5 2.4 1.2 2.6 0.3 22.2 2025-26 BOS 71 34:25 47.7 34.7 79.5 1.1 5.8 6.9 5.1 2.7 1.0 3.6 0.4 28.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.