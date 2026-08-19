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Jaylen Brown face à d’autres problèmes de riches

Publié le 19/08/2026 à 15:34 Twitter Facebook

NBA – L’ailier des Sixers confie qu’avec l’énorme richesse accumulée par ses salaires, les rapports humains changent, même quand il s’agit des personnes les plus proches.

Depuis le début de sa carrière, il y a dix ans, Jaylen Brown a déjà touché 232 millions de dollars. Et dans les trois prochaines saisons, grâce à son historique et épaisse prolongation signée en 2023, le nouveau joueur des Sixers doit encore en amasser pas moins de 183 !

Forcément, quand on pèse 415 millions de dollars, rien qu’en salaire, la vie change. Les rapports humains également, par ricochet.

« Les amis, la famille peuvent vous laisser tomber, peuvent vous décevoir et vous blesser d’une certaine manière qui va finir par vous changer », prévient le MVP des Finals 2024. « La richesse accumulée, la notoriété mettent la pression sur les gens autour de toi, surtout sur les plus proches. »

Ainsi, l’ailier confie que gérer ces possibles changements reste « le plus difficile » car cela « isole »« Les conversations deviennent des factures, il n’y a plus de frontières et ça devient compliqué », regrette-t-il.

De plus, les gens peuvent parfois s’imaginer que, riche et célèbre, il n’a besoin de personne pour régler ses problèmes. Dès lors, « on n’a pas forcément l’impression de pouvoir demander de l’aide », réagit Jaylen Brown. Difficile de trouver le bon équilibre donc. « Les gens seront attirés par toi pour différentes raisons. C’est important d’en prendre conscience, sans pour autant laisser cela obscurcir ton jugement. »

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2016-17 BOS 78 17:25 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.4 0.9 0.2 6.6
2017-18 BOS 70 30:45 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5
2018-19 BOS 74 25:51 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0
2019-20 BOS 57 33:56 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3
2020-21 BOS 58 34:28 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7
2021-22 BOS 66 33:38 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6
2022-23 BOS 67 35:54 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6
2023-24 BOS 70 33:28 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0
2024-25 BOS 63 34:15 46.3 32.4 76.4 1.3 4.5 5.8 4.5 2.4 1.2 2.6 0.3 22.2
2025-26 BOS 71 34:25 47.7 34.7 79.5 1.1 5.8 6.9 5.1 2.7 1.0 3.6 0.4 28.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
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