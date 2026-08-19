Le Liberty se heurte au record personnel de Natasha Cloud

Le Liberty se rendait à Chicago pour défier le Sky et rester dans la course à la quatrième place. Néanmoins, les New-Yorkaises vont tomber sur un os : leur ancienne coéquipière Natasha Cloud (35 points, 9 rebonds). L’arrière ouvre sa soirée avec une flèche à longue distance. Les deux formations s’échangent les coups tout au long de ce premier quart-temps. New York compte jusqu’à six points d’avance, mais Courtney Vandersloot et Azurá Stevens remettent les deux formations à égalité après dix minutes de jeu (24-24).

Chicago prend les commandes, mais le Liberty s’accroche grâce à Han Xu et Sabrina Ionescu. Pour redonner de l’air au Sky, Natasha Cloud sanctionne à deux reprises derrière l’arc. Courtney Vandersloot l’imite sur la possession suivante et elle trouve ensuite DiJonai Carrington dans la raquette (45-34). New York revient à six longueurs, mais Natasha Cloud plante encore à 3-points. Sa tentative suivante, prise à mi-distance, est trop courte, mais DiJonai Carrington prend le rebond et remet le cuir dans le cercle avant la mi-temps (54-43).

Natasha Cloud a le dernier mot dans le «money-time»

New York efface une partie de son retard en sortant des vestiaires grâce à Rebecca Allen. L’ailière réussit trois tirs primés, mais Natasha Cloud est toujours inarrêtable et enchaîne les paniers dans la raquette (64-56). Quand elle n’est pas à la finition, l’ancienne joueuse du Liberty brille à la passe. Elle sert à deux reprises Sydney Taylor et Chicago reprend dix points d’avance (72-62).

New York espère dans le dernier acte en revenant à deux points avec sept minutes à jouer (74-72). Chicago ouvre ce quatrième quart-temps en manquant ses quatre premiers tirs, mais Natasha Cloud met fin à la disette. Sabrina Ionescu répond à 3-points et Rachel Banham lui rend la pareille de l’autre côté du terrain.

Le Liberty prend les commandes à deux minutes du terme grâce à un tir primé de Marine Johannès (3 points, 2 passes) qui inscrit ses seuls points de la rencontre. Loin de paniquer, Natasha Cloud égalise et sert Kamilla Cardoso sur la possession suivante. Dans la dernière minute, le Liberty est contraint d’envoyer Natasha Cloud tirer des lancers francs sauf qu’elle réalise deux passages parfaits sur la ligne et son compteur atteint 35 points, son record en carrière. Ainsi, le Sky crée la surprise et s’impose 93 à 86.

Ajoutez Basket USA comme source préférée sur Google Retrouvez nos articles plus souvent et facilement dans vos résultats de recherche Google et actualités à la Une. Suivre sur Google