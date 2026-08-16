Hall of Fame : l’histoire d’amour de Candace Parker

Sans évidemment révolutionner l’exercice assez convenu et répétitif du discours d’intronisation au Hall of Fame, qui reste la majorité du temps une longue (et parfois ennuyeuse) litanie de remerciements, Candace Parker a apporté un grain d’originalité. Avec un accessoire tout simple : un ballon de basket.

Il fut le fil rouge de son discours et de ses interactions avec Cheryl Miller, Allen Iverson, Tamika Catchings et Dwyane Wade. « Ça n’a jamais été qu’un simple jeu et je vais vous raconter l’histoire d’une histoire d’amour. Le sentiment est arrivé quand j’avais 13 ans. Et il n’y avait que nous dans la salle », dit-elle, en regardant et pointant du doigt le ballon.

Quelques instants après, elle fait la passe à Cheryl Miller, pour évoquer son importance, puis le ballon lui revient. « Être dans l’Illinois dans les années 1990, avec le triplé des Bulls, c’était quelque chose. Michael Jordan était cool mais Ron Harper était mon joueur préféré. Mais je n’avais pas à chercher bien loin pour trouver mon modèle : mon frère Anthony Parker. Il était mon héros. »

Ce dernier est drafté en 1997 et se retrouve à Philadelphie, en compagnie d’un joueur spécial. C’est alors que Candace Parker fait la passe à Allen Iverson. « Sa domination et son impact se font encore sentir aujourd’hui. Mon neveu et mon fils portent des tresses à cause de lui », glisse l’ancienne joueuse, qui finira cette séquence avec Dwyane Wade. « Ça énerve toujours mon frère que je dise qu’il est mon autre frère, mais c’est la vérité. Ton soutien, ton amour, ta grandeur m’ont toujours inspiré. »

Pour conclure son discours, elle revient à son histoire d’amour avec son ballon et avec le basket de manière générale. « Ma muse. On en a fait des choses. On a eu notre paire de chaussures signature, on a été la première femme à être en couverture de NBA 2K. On a voyagé de Milan à Tokyo. On a gagné à tous les niveaux et avec toutes les équipes et désormais, on est au Hall of Fame. Que ça commence à 13 ou à 40 ans, on était fait pour se rencontrer. C’est une histoire d’amour qui a commencé il y a 27 ans », finit l’ancienne MVP, en pleurs.

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