Le collectif des Lynx résiste aux 32 points d’A’ja Wilson

Sauf tremblement de terre, les Lynx termineront cette saison régulière à la première place du classement, mais pour les Aces rien n’est acté. Las Vegas peut encore finir deuxième, mais aussi cinquième et ne pas avoir l’avantage du terrain en playoffs. C’est pourquoi cette réception de Minnesota était importante pour les joueuses de Becky Hammon.

Les locales réalisent un bon début de match avec A’ja Wilson (32 points, 7 rebonds) qui ouvre le score. Les Lynx ne sont pas en reste. Olivia Miles est en jambes et inscrit les huit premiers points de son équipe (9-8). Quand elle n’est pas à la finition, la rookie se montre à la passe et trouve successivement Natasha Howard et Napheesa Collier (14-14). Natasha Howard conclut ce premier acte avec un 2+1 et, si elle rate le tir suivant, elle capte son propre rebond pour remettre le cuir dans le cercle (23-19).

La période suivante s’ouvre sur un tir primé d’Olivia Miles, son troisième de la partie en autant de tentatives. Las Vegas reprend les commandes au terme d’une séquence d’une minute qui met le feu à la Michelob ULTRA Arena. Mai Yamamoto efface Olivia Miles sur un «stepback» et s’élève à 3-points puis A’ja Wilson ajoute deux points. De l’autre côté du terrain, Napheesa Collier manque un «lay-up» ouvert. A’ja Wilson prend le rebond et sert Jackie Young qui remonte le terrain avant de s’élever à 3-points (33-31).

Les deux équipes s’échangent les coups jusqu’à la mi-temps. Minnesota s’appuie sur son adresse à 3-points et Las Vegas sur A’ja Wilson qui compte 19 points au moment de rejoindre les vestiaires (48-48). Les Lynx créent un premier écart en sortant des vestiaires. Kayla McBride profite d’une faute de Stephanie Talbot sur une de ses tentatives derrière l’arc pour obtenir trois lancers francs qu’elle ne manque pas. Olivia Miles ajoute un tir à mi-distance et trouve ensuite Nia Coffey à 3-points, totalement oubliée par la défense des Aces (62-52).

Les Aces flanchent en fin de rencontre

Pendant que Minnesota déroule, l’attaque de Las Vegas se grippe. Les ballons perdus et les tirs ratés s’enchaînent, ce qui donne lieu à quatre minutes où les Aces ne mettent pas un point. A’ja Wilson finit par relancer la machine. La MVP en titre passe un 7-0 et ramène les siennes à une possession (62-59). Cependant, Nia Coffey remet un coup de collier avec deux flèches à longue distance avant d’entrer dans la dernière période (74-64).

Las Vegas ne laisse pas Minnesota s’envoler. Mai Yamamoto lance un 9-0 avec un tir primé qui ramène les Aces à une longueur. Encore une fois, c’est avec des tirs à 3-points que les Lynx se donnent de l’air et Napheesa Collier sanctionne à deux reprises (80-73).

Las Vegas tente de revenir jusqu’à la fin de la partie, sans succès. Les Lynx trouvent à chaque fois la parade pour remettre les Aces sous l’eau. Dans le «money-time», Olivia Miles efface NaLyssa Smith à deux reprises pour monter au «lay-up». Les Lynx s’imposent 92 à 87.

Au classement, les Aces restent troisièmes, mais voient le Fever revenir puisque la franchise d’Indiana (22-12) n’est qu’à deux victoires des championnes en titre (24-12).

Ajoutez Basket USA comme source préférée sur Google Retrouvez nos articles plus souvent et facilement dans vos résultats de recherche Google et actualités à la Une. Suivre sur Google