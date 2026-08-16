Giannis Antetokounmpo aimerait défier Victor Wembanyama… aux échecs

Visiblement, Giannis Antetokounmpo et Victor Wembanyama ne sont pas seulement deux Européens fiers de représenter la Grèce et la France en NBA, où ils font partie des meilleurs joueurs de la ligue, puisqu’ils partagent aussi une passion commune : les échecs.

Pour « Wemby », cela ne date pas d’hier et on l’avait notamment aperçu en train d’y jouer en plein New York il y a deux ans, en parler davantage dans une vidéo face au maître international Julien Song il y a un an, ou le mettre en avant lors des deux éditions de son tournoi de basket-échecs.

Quant au « Greek Freak », sa passion remonte aussi à un paquet d’années, du temps où il vivait encore en Grèce. Ayant eu vent de tout l’amour que porte Victor Wembanyama aux échecs, c’est la raison pour laquelle il souhaite une confrontation d’un tout autre genre.

« En réalité, j’adorerais », a-t-il déclaré en marge d’une visite à Paris. « Peut-être qu’après ça, je vais le contacter directement. Mais je ne vais pas le provoquer, car je l’apprécie. Donc Victor, j’ai entendu dire que tu jouais aux échecs et je crois avoir vu passer quelques vidéos en ligne. Alors, s’il y a une opportunité durant l’intersaison ou pendant la saison, j’aimerais bien jouer une partie contre toi. On verra ce qui se passe maintenant. »

Peut-être que Giannis Antetokounmpo et Victor Wembanyama pourront aussi affronter d’autres joueurs NBA également friands d’échecs, lors d’une nouvelle édition du tournoi entre joueurs. La première avait par exemple été gagnée l’an passé par Quinten Post à Las Vegas. Ne reste plus qu’à organiser la deuxième.

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