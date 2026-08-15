Carla Leite décisive face au Storm de Dominique Malonga

Pour défier le Storm, le Fire pouvait compter sur le retour de Carla Leite qui avait manqué la dernière rencontre à cause d’une blessure au genou. Sur la première possession, la Française (14 points, 6 passes) sert Megan DiLeo à 3-points. Sur l’action suivante, c’est Dominique Malonga (9 points, 12 rebonds) qui se montre à la passe. L’intérieure subit une prise à deux, mais elle arrive à trouver Jade Melbourne, elle aussi ouvert derrière l’arc. Carla Leite répond avec ses premiers points.

Portland crée un premier écart grâce à la bonne entrée de Holly Winterburn. Servie par Carla Leite, elle marque ses premiers points avant de finir au cercle sur une passe de Teja Oblak. Juste après ce panier, elle intercepte le ballon dès la remise en jeu pour s’offrir deux points de plus. L’ailière enchaîne avec un panier primé et un 2+1. Au terme du premier acte, elle compte 16 points, soit autant que le Storm (26-16).

Seattle efface une partie de son retard dans la période suivante. Natisha Hiedeman convertit un «and one», Jordan Horston plante deux tirs à 3-points et Dominique Malonga inscrit deux points pour réduire l’écart à une possession (36-34). Le Storm ne parvient pas à reprendre les commandes à cause de Megan DiLeo et de Bridget Carleton, cette dernière s’offrant deux paniers à 3-points (46-36).

Seattle tente de remonter après la pause, mais Portland ne faiblit pas. L’activité défensive de Holly Winterburn génère des points en contre-attaque pour le Fire. Carla Leite n’est pas en reste puisqu’elle décoche une flèche à longue distance et sert Holly Winterburn (60-52).

Le Storm à deux doigts du «hold-up»

Le Fire accélère dans les premières minutes du dernier acte. Megan DiLeo et Carla Leite sanctionnent à 3-points et Emily Engstler convertit un 2+1. Alors que l’écart a atteint les 16 unités, le Storm amorce une nouvelle remontée au score. Elle commence par un tir primé d’Awa Fam. La rookie en plante deux de plus pour ramener son équipe à neuf points à cinq minutes du terme (79-70).

Si Seattle revient à deux possessions, le Fire se redonne un peu d’air grâce à un «pick-and-roll» entre Carla Leite et Emily Engstler. Dans la dernière minute, Ezi Magbegor profite d’un entre-deux remporté par Dominique Malonga pour ramener le Storm à une possession (82-79). Pressée par le temps, Seattle envoie Carla Leite tirer deux lancers-francs et la Française en manque un. Natisha Hiedeman ramène le Storm à un point avec une flèche à longue distance.

Carla Leite s’en va tirer deux lancers-francs supplémentaires et elle réalise un nouveau 1/2. Seattle a donc une occasion pour arracher une victoire ou une prolongation, mais le dernier tir à 3-points de Natisha Hiedeman est trop court. Le Fire quitte la Cité Émeraude avec un succès 84 à 82.

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