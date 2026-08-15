Le Fever de Caitlin Clark reste dans le Top 4 et les Wings s’enlisent

Pour garder le rythme dans la course à la quatrième place, les Wings devaient s’imposer lors d’un déplacement qui s’annonçait difficile à Indianapolis. Dès les premières minutes, Paige Bueckers (29 points) et Caitlin Clark (29 points, 10 rebonds) s’échangent les paniers. La meneuse des Wings inscrit rapidement huit points tandis que le Fever peine à se mettre en route. Dominée pendant une grande partie de ce premier acte, Indiana s’appuie sur Kelsey Mitchell pour prendre les commandes (17-15).

La période suivante est plus animée. Sophie Cunningham répond à Awak Kuier à 3-points et Odyssey Sims sort de sa boîte. L’arrière signe trois tirs primés au cours de ce deuxième quart-temps et Dallas repasse devant (33-32). Pour ouvrir la deuxième mi-temps, Arike Ogunbowale se joue de Caitlin Clark. Cependant, la «franchise player» du Fever répond sur la possession suivante. Cette fois-ci, c’est Paige Bueckers qui se fait enrhumer, offrant un panier facile à la triple All-Star (39-39).

Les Wings n’ont pas la solution face au duo Mitchell-Clark. La première décoche une flèche à longue distance en transition et la seconde inscrit 17 de ses 29 points dans ce troisième acte. Les Wings ne se laissent pas distancer grâce à Paige Bueckers. Elle plante deux paniers à 3-points et enchaîne avec un nouveau tir en tête de raquette. Maddy Siegrist profite d’une mauvaise rotation défensive du Fever pour sanctionner derrière l’arc. L’ailière feinte ensuite Myisha Hines-Allen et ajoute deux points pour donner trois longueurs d’avance aux Wings au moment d’entrer dans le dernier acte (66-63).

Les «role player» du Fever font la différence

Ce retard est rapidement effacé par Tyasha Harris qui artille à 3-points. Dès lors, le Fever déroule. Aliyah Boston domine aux rebonds, ce qui offre des secondes chances au Fever. Tyasha Harris en profite pour planter un nouveau tir derrière l’arc et Aliyah Boston capte un rebond offensif et remonte au cercle.

Du côté de Dallas, l’attaque est désorganisée. Les ballons perdus se multiplient. Makayla Timpson signe une interception et file le cuir à Caitlin Clark. La meneuse s’élève face à Alysha Clark et Indiana mène de dix points, soit le plus gros écart du match (78-68).

Arike Ogunbowale essaie de sonner la révolte avec un 2+1, mais Dallas plie face aux «role players» du Fever. Tyasha Harris signe un excellent dernier acte. Alors qu’elle ne comptait que trois points après trois quart-temps, elle plante quatre flèches à longue distance dans l’ultime période. Dans les derniers instants, Aliyah Boston et Kelsey Mitchell ferment la boutique et le Fever s’impose 98 à 87.

Au classement, Indiana reprend la quatrième place au Dream. Les Wings signent un quatrième revers en cinq matchs et voient l’avantage du terrain s’éloigner de plus en plus.

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