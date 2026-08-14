Leila Lacan et le Sun vivent un cauchemar face au Dream

Face au Sun, le Dream était clairement favori et la logique a été respectée ce jeudi. Pendant les premières minutes, Connecticut tient tête à Atlanta grâce à Brittney Griner. La championne 2014 ouvre le score et plante ensuite son premier tir à 3-points de la saison. Les Géorgiennes manquent cruellement d’adresse et n’ont rentré que deux de leurs dix premiers tirs. Atlanta lance la machine après quatre minutes. Rhyne Howard (29 points, 7/10 au tir) s’offre deux interceptions et décoche deux flèches à longue distance. Le Dream prend les commandes et le Sun ne reviendra pas (12-8).

Connecticut essaie pourtant de s’accrocher dans ce premier acte, mais les joueuses de Karl Smesko sont plus efficaces. Naz Hillmon plante derrière l’arc et Rhyne Howard l’imite. Au terme de ce premier acte, la gâchette du Dream affiche 15 points, soit deux de moins que le Sun (28-17).

Les espoirs de victoire du Sun sont balayés dans la période suivante. Connecticut passe six minutes sans aucun point dans le jeu. Seules la Française Nell Angloma (6 points, 4 rebonds) et Diamond Miller rentrent quelques lancers francs. Si Connecticut est en difficulté, cela s’explique en partie par la présence défensive d’Angel Reesse (8 points, 15 rebonds, 4 contres). L’ancienne joueuse du Sky s’offre une séquence où elle contre à deux reprises Brittney Griner avant de provoquer une perte de balle. De l’autre côté du terrain, elle débloque son compteur et elle est suivie par un 2+1 d’Allisha Gray (36-20).

Allisha Gray et Rhyne Howard s’amusent

Leila Lacan (6 points, 4 passes) tente de calmer l’incendie avec un tir primé et une passe décisive, mais cela ne suffit pas. La première mi-temps se conclut sur tir à 3-points de Naz Hillmon. Pour se démarquer, l’ailière du Dream met involontairement un coup dans le visage de Leila Lacan qui tombe au sol sans coup de sifflet des arbitres. Brittney Griner veut s’expliquer avec le corps arbitral, mais elle est sanctionnée d’une faute technique, ce qui déclenche la colère de Rachid Meziane. Le tacticien français écope aussi d’une faute technique. Rhyne Howard obtient ainsi deux lancers francs et l’écart atteint les vingt unités (51-31).

À la reprise, le Dream s’amuse avec le Sun. Jordin Canada se joue de Leila Lacan et Rhyne Howard enchaîne avec un tir à 3-points en déséquilibre, suivi d’un nouveau tir de loin en transition (66-36). Dans le dernier acte, le Sun n’oppose pas plus de résistance. Allisha Gray finit sa rencontre avec deux paniers primés et le Dream s’offre un large succès 104 à 69.

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