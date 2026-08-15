Nick Nurse réclame 700 000 dollars à l’Ontario dans un conflit fiscal

Nick Nurse n’a pas totalement tourné la page avec Toronto. L’ancien coach des Raptors et sa femme Roberta contestent le refus de l’Ontario de leur rembourser les 697 500 dollars de taxe imposée aux acheteurs « étrangers » qu’ils ont payés pour leur ancienne maison de Mississauga, acquise pour 4.65 millions de dollars.

Le couple, selon le Toronto Star qui rapporte l’affaire, affirme qu’il remplissait les conditions pour obtenir le remboursement de cette taxe sur la spéculation des non-résidents, un prélèvement destiné à décourager la spéculation étrangère sur le marché immobilier ontarien. Mais leur demande a été rejetée, le ministère des Finances estimant qu’ils ne satisfaisaient pas aux conditions de résidence.

Le couple a ainsi saisi la justice, en l’occurrence la Cour supérieure de l’Ontario, « afin de contester une décision de refus qui, selon nous, est erronée », formule leur avocat, Mike Collinge. De quoi ternir les relations entre la région de Toronto et l’ancien coach local, qui a laissé une empreinte immense sur place.

Recruté en 2013 comme assistant, il avait récupéré le poste de « head coach » pour la saison 2018-2019 avant de mener les Raptors, alors portés par Kawhi Leonard, au titre dès sa première saison. Le technicien avait été remercié en 2023, puis avait récupéré un poste aux Sixers dans la foulée.

À Toronto, les époux Nurse avaient fait l’acquisition d’une maison moderne à l’automne 2021, qui avait constitué leur résidence principale jusqu’à sa vente en septembre 2023. Ils étaient tenus de payer la taxe sur la spéculation des non-résidents – initialement à 15% sur les transactions immobilières réalisées dans une partie de l’Ontario, avant d’être portée à 25% dans l’ensemble de la province – lors de l’achat du bien.

Un remboursement était toutefois prévu pour les propriétaires remplissant certaines conditions, notamment celle d’avoir travaillé à temps plein en Ontario avec un permis de travail valide pendant au moins un an sans interruption. Or, Nurse était bien employé par Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd., la structure mère des Raptors, durant son passage.

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