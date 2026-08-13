Quand William Penn envoie LeBron James au dunk sur un mur de Philadelphie

LeBron James n’a pas encore porté le maillot des Sixers, ni même effectué sa conférence de presse mais toute la ville de Philadelphie est logiquement en ébullition depuis qu’elle sait que le « King » va disputer la prochaine saison là-bas. L’économie locale devrait en rapidement en profiter, et la culture également.

Exemple avec une fresque visible dans le quartier de Chinatown de Philadelphie, au 938 Arch Street. C’est l’œuvre de Chenlin Cai et elle se nomme « The Legendary Partner for the City of Brotherly Love ».

Elle imite la légendaire photo de LeBron James et Dwyane Wade, du 6 décembre 2010. Sauf que cette fois, ce n’est pas l’arrière qui envoie son coéquipier au dunk, mais William Penn, le fondateur de l’état de Pennsylvanie et de la ville de Philadelphie. Le tout derrière une vague qui rappelle celle très connue de Kanagawa, d’Hokusai.

« Je voulais que cette fresque soit très asiatique, très LeBron James, très Philadelphie. C’est la combinaison de ces trois éléments », raconte Chenlin Cai à ESPN, face à la notoriété grandissante de son œuvre, dont il espère que les retombées seront bénéfiques.

« Si cette fresque peut attirer davantage de passants et de visiteurs, elle peut créer de nouvelles opportunités commerciales pour Chinatown. Et elle peut contribuer à améliorer Chinatown. Je voulais apporter quelque chose de positif à Chinatown, tout comme je souhaite que LeBron James puisse y apporter une contribution encore plus importante que la mienne. C’est pour cela que j’essaie de faire ça. Je veux que cela ait un impact positif quoi qu’il arrive, car plus il y a de monde, plus les gens comprennent et découvrent Chinatown, et plus ils en apprennent sur sa culture. »

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LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 39:31 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42:21 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 42:33 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 40:54 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40:22 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 CLE 81 37:42 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 CLE 76 39:02 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 38:46 51.0 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 MIA 62 37:31 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 MIA 76 37:51 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 37:41 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36:08 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 35:39 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38:14 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 36:54 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35:13 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 34:34 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33:25 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37:13 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 35:32 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35:16 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 70 34:55 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4 2025-26 LAL 60 33:09 51.5 31.7 73.7 0.7 5.4 6.1 7.2 1.4 1.2 3.0 0.6 20.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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