Sans Carla Leite, Portland frôle le braquage face aux Lynx

Sans Carla Leite (genou), le Fire recevait les Lynx. Sans la Française, Portland est dominée dans les premières minutes. Olivia Miles débute sa rencontre avec un contre sur Nyadiew Puoch. Après son record de tirs à 3-points, Kayla McBride ouvre le compteur des Lynx avec une flèche à longue distance. Minnesota crée un premier écart. Les Lynx s’appuient sur Napheesa Collier, autrice de 12 points en dix minutes, pour prendre dix points d’avance (23-13).

Portland se rattrape dans les derniers instants du premier acte. Holly Winterburn s’offre une interception et un panier en contre-attaque. Megan DiLeo conclut ce premier quart-temps avec une flèche à longue distance qui tape la planche avant de rentrer (26-23).

La période suivante s’ouvre avec un panier d’Emily Engstler. La bonne lancée du Fire est gâchée par un trou d’air de sept minutes où les joueuses d’Alex Sarama n’inscrivent aucun point dans le jeu. Minnesota en profite pour s’envoler. Courtney Williams décoche une flèche à longue distance et Olivia Miles ouvre son compteur avec un 2+1. Napheesa Collier enchaîne avec un «fadeaway» et contre ensuite Megan DiLeo. Olivia Miles capte le rebond et envoie Courtney Williams finir en contre-attaque (46-27).

Minnesota tremble en deuxième mi-temps

Si Karlie Samuelson met fin à la disette de Portland avec un tir à 3-points, Kayla McBride réplique aussitôt. L’ailière plante successivement deux paniers primés et Minnesota rejoint les vestiaires avec une confortable avance (57-33). Les Lynx affichent un tout autre visage en sortant des vestiaires. À l’instar du Fire en première période, les Lynx connaissent aussi un trou d’air de plusieurs minutes. Portland passe alors un 12-0 pour revenir à 15 points (64-49).

Teja Oblak inquiète les Lynx dans le dernier acte. Elle débute ce quatrième quart-temps avec un tir à mi-distance. Elle plante ensuite un panier lointain avant de servir Frieda Bühner et de réussir un panier dans la raquette. Après cet enchaînement, Minnesota n’a plus que quatre points d’avance (68-64). Minnesota n’arrive pas à répondre et se heurte à la défense de Portland. Kayla McBride tente d’arrêter l’hémorragie, sans succès. Bridget Carleton enchaîne cinq points, réduisant l’écart à une possession alors qu’il reste moins de cinq minutes à jouer (72-69).

Le Fire se tire une balle dans le pied

Dans un Moda Center chauffé à blanc, les Lynx laissent traîner des points aux lancers francs. Portland en profite et Megan DiLeo ramène le Fire à deux points. Emily Engstler a deux lancers francs pour égaliser, mais elle en manque un. Si Kayla McBride réussit un «lay-up», Portland peut toujours espérer revenir. Cependant, le Fire s’auto-sabote à cause de ses pertes de balle. Il en signe deux dans la dernière minute, pour un total qui s’élève à 14 au coup de sifflet final.

Mené et pressé par le temps, Portland est contraint d’envoyer Kayla McBride et Olivia Miles tirer des lancers francs, mais elles cumulent un 4/4, scellant le sort de la rencontre. Malgré une belle remontée, le Fire s’incline 85 à 81.

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