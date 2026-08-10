Kayla McBride s’offre enfin le record WNBA de paniers à 3-points

Face aux Wings, les Lynx étaient en «back-to-back». Pourtant, Kayla McBride n’a pas eu l’air fatiguée malgré la rencontre de la veille. Dès les premières minutes, l’ailière profite d’une erreur défensive de Dallas pour se retrouver complètement seule sous le cercle et ouvrir son compteur.

Pour voir son premier panier à 3-points rentrer, il faut attendre le deuxième quart-temps. Si elle manque sa tentative suivante, elle enchaîne ensuite trois tirs à longue distance, dont un en isolation face à Paige Bueckers suivi d’un autre en transition.

«Lorsque j’ai rentré le tir en transition, je me suis dit : ‘Là je me sens vraiment bien'», raconte la star de la soirée. «Ensuite j’étais en quelque sorte dans la zone. C’est difficile de jouer des ‘back-to-back’. Votre corps est fatigué. Donc il faut chercher des moyens pour lui apporter ce supplément d’énergie. Nous avons réalisé des interceptions. Napheesa Collier et Natasha Howard ont réalisé un bon match défensivement. Donc je me suis nourrie de cette énergie.»

Les souvenirs du record manqué l’année dernière

Le passage aux vestiaires ne refroidit pas l’ailière. Kayla McBride ouvre la deuxième période avec un nouveau panier primé, son sixième. Pour battre le record de tirs à 3-points, elle prend feu dans le dernier acte. Alors qu’elle avait déjà planté six tirs derrière l’arc après trois quart-temps, la multiple All-Star en ajoute trois de plus pour voir son total monter à neuf avec cinq minutes restantes à jouer.

«J’avais déjà connu une situation similaire la saison dernière à Las Vegas où tout le monde était au courant de ce qui se passait», se souvient Kayla McBride en référence à la correction historique infligée aux Aces où elle avait débuté la rencontre avec un parfait 4/4 à 3-points pour finir la partie avec huit tirs primés, manquant le record de WNBA qui était alors de neuf. «Vous devez rester dans la rencontre. J’avais l’impression d’avoir laissé filer quelques opportunités, surtout dans le troisième quart-temps. J’étais en colère par rapport à ça, donc j’ai essayé de corriger mon tir. Surtout, j’essayais de gagner. Quand ça rentre, ça rentre et il n’y a pas de meilleure sensation.»

Un record dédié aux fans des Lynx

La délivrance arrive à deux minutes du terme. Aziaha James et Alanna Smith se marchent sur les pieds et l’intérieure des Wings chute. Avec une défenseure de moins, cela libère des espaces et c’est Kayla McBride qui se retrouve seule derrière l’arc. Servie par Napheesa Collier, elle plante son dixième panier lointain de la rencontre pour faire tomber le record WNBA sous les acclamations du Target Center.

La rencontre est scellée en faveur des Lynx et Kayla McBride est remplacée à une minute de la fin de la partie pour recevoir une belle ovation de la part de ses supporters. Son festival offensif s’achève avec 43 points (record personnel) à 10/14 à 3-points.

«Minneapolis est devenue mon chez-moi, donc je veux donner le meilleur de moi-même», souligne Kayla McBride, arrivée aux Lynx en 2021. «Je ressens tellement d’amour ici peu importe que mes tirs rentrent ou non. C’est pour cela que je peux entrer sur le terrain et jouer mon jeu. Je suis reconnaissante envers ces fans et cette organisation. Je suis submergée par cet amour, donc quand j’en ai l’occasion, j’essaie de rendre la pareille.»

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